EQS-News: HHLA beteiligt sich an österreichischem Intermodal-Anbieter Roland Spedition GmbH

HHLA beteiligt sich an österreichischem Intermodal-Anbieter Roland Spedition GmbH



23.04.2024

Hamburg, 23. April 2024

Hamburger Hafen und Logistik AG

HHLA beteiligt sich an österreichischem Intermodal-Anbieter Roland Spedition GmbH

Beteiligung stärkt das Leistungsangebot der HHLA im Intermodal-Bereich

Geschäftsmodell und Geschäftsführung bleiben unverändert

HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath: „Roland ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem bestehenden Leistungsportfolio und stärkt die Verbindung zwischen dem Hamburger Hafen und Österreich.“

Roland-Geschäftsführung: „Die Beteiligung der HHLA schafft eine langfristige Perspektive für Unternehmen, Mitarbeitende sowie Kunden und eröffnet uns neue Weiterentwicklungspotenziale.“

Zur weiteren Umsetzung ihrer auf Wachstum und Innovation ausgerichteten Strategie beteiligt sich die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mehrheitlich an der Roland Spedition GmbH (Roland), einem der größten eigentümergeführten Container-Operateure für Hinterlandverkehre in Österreich. Die HHLA übernimmt 51 Prozent der Anteile, die übrigen 49 Prozent verbleiben bei den beiden Mitgesellschaftern Christian Gutjahr und Nikolaus Hirnschall, die auch weiterhin die Geschäfte führen.



Die Roland Spedition GmbH wurde 1982 als Joint Venture des österreichischen Logistikers Heinz Gutjahr und der Bremer Roland Spedition gegründet und hat sich im Markt als neutraler und verlässlicher Partner für Speditionen und Reedereien im maritimen Hinterlandverkehr etabliert. Heute ist das Unternehmen mit einem jährlichen Aufkommen von rund 130.000 TEU einer der größten eigentümergeführten Container-Operateure für den kombinierten Hinterlandverkehr in Österreich und trägt damit maßgeblich zur Verkehrsverlagerung von der Straße auf die umweltfreundliche Schiene bei. Das Netzwerk erstreckt sich über Mittel- sowie Südeuropa und verbindet die Seehäfen Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam und Antwerpen sowie Koper und Triest mit dem Hinterland. Das Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeitende an zwei Standorten in Österreich.

Die HHLA wird das Leistungsangebot von Roland mit ihrem breiten europäischen Netz aus Seehafenterminals in Hamburg, Tallinn, Triest und Odessa sowie intermodalen Hinterlandverbindungen und Inlandterminals verbinden. Gemeinsam mit Roland bietet die HHLA ihren Kunden so individuelle, klimafreundliche Transportlösungen in ganz Europa.

Die beiden Gesellschafter und Geschäftsführer Christian Gutjahr und Nikolaus Hirnschall führen das Unternehmen seit 2005 und bleiben auch weiterhin als Mitgesellschafter und Geschäftsführer an Bord.

Angela Titzrath, Vorstandsvorsitzende der HHLA: „Roland hat sich unter den beiden Geschäftsführern Christian Gutjahr und Nikolaus Hirnschall zu einem „best-in-class“-Anbieter für intermodale, umweltfreundliche Transporte entwickelt und ist ein verlässlicher Partner für seine internationalen Kunden und den Hamburger Hafen. Roland ist damit eine hervorragende Ergänzung zu unserem bestehenden Leistungsportfolio im europäischen Intermodalmarkt und stärkt entscheidend auch die Verbindung zwischen dem Hamburger Hafen und dem wichtigen österreichischen Markt. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir gemeinsam fortschreiben.“

Die Gesellschafter-Geschäftsführer der Roland Spedition, Christian Gutjahr und Nikolaus Hirnschall: „Für uns steht vor allem die langfristige Perspektive für unser Unternehmen, unsere Kunden und unsere Mitarbeitenden im Mittelpunkt. Mit der Beteiligung der HHLA ist diese Perspektive gegeben. Wir kennen die HHLA seit rund 40 Jahren als guten und verlässlichen Geschäftspartner und freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit zu vertiefen und unser Geschäft zusammen mit der HHLA gemeinsam weiterzuentwickeln. Für unsere Kunden bleiben wir auch weiterhin als neutraler und verlässlicher Partner erhalten.“

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt unterschiedlicher aufschiebender Bedingungen, insbesondere wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen.



Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: www.rolsped.com



Hochaufgelöste Bilder stehen auf der Homepage der HHLA im Bereich Medien zum kostenlosen Download für alle Presseerzeugnisse bereit: Hier klicken zum Download-Link.





Kontakt:

Julia Hartmann

Leiterin Investor Relations

HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG

Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg, www.hhla.de

Tel: +49-40-3088-3397

Fax: +49-40-3088-55-3397

E-mail: investor-relations@hhla.de

