IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Der AccutoxTOX ARM-002-Impfstoff zur Krebsbekämpfung führt zu einer hochwirksamen Antigenpräsentation

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Der AccutoxTOX ARM-002-Impfstoff zur Krebsbekämpfung führt zu einer hochwirksamen Antigenpräsentation

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 23. April 2024 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, Börse Frankfurt: DTC), ein kanadisches Biotech-Unternehmen, das neuartige immunonkologische Therapeutika und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich bekanntzugeben, dass sein ARMTM -Impfstoff der zweiten Generation zur Krebsbekämpfung auf Basis von AccuTOX® (ARM-002TM) gegen bestehende Melanome therapeutisch wirksam ist, wenn er mit dem Immuncheckpoint-Inhibitor Anti-PD1 kombiniert wird.

Defence verfügt durch die Anwendung von umprogrammierten mesenchymalen Stammzellen (MSCs) aufgrund der einfachen Produktion und der therapeutischen Wirkung, die dieses allogene, serienmäßig produzierbare Vakzin aufweist, über eine führende Impfplattform. Der Einsatz von AccuTOX® zur Umprogrammierung dieser MSCs beruht hauptsächlich auf der Einleitung der Proteinaggregation. Es ist bekannt, dass dieser Prozess die Aktivierung der ungefalteten Proteinantwort (Unfolded Protein Response) bewirkt, ein Mechanismus der zellulären Abwehrsysteme, der normalerweise ausgelöst wird, um alle erfassten Proteinaggregate aufgrund der Toxizität und der Beeinträchtigung der Zellintegrität zu zerstören.

AccuTOX® von Defence war ursprünglich für seine Fähigkeit zur Abtötung von Krebszellen bekannt. Darüber hinaus fand unser Team jedoch heraus, dass AccuTOX® bei spezifischen Dosen und der Kombination mit Tumorlysaten Proteinaggregate bildet. Dieser Prozess bewirkt, dass die MSCs diese intrazellulären Komplexe abbauen, was zu einer wirksamen Antigenpräsentation führt, erklärte Herr Plouffe, Chief Executive Officer von Defence Therapeutics.

Der ursprüngliche ARMTM-Impfstoff war wirksam gegen Melanome. Der ARM-002TM-Impfstoff hat eine noch stärkere Wirkung, da er 10 x weniger Protein benötigt. Dies wurde sowohl in vitro (unter Verwendung eines Antigen-Kreuzpräsentations-Assays) als auch in vivo bestätigt, wo ARM-002TM, gepulst mit 0,05 mg/ml Tumorlysat, zu vergleichbaren Ergebnissen führte wie einfaches ARM-002TM unter Einsatz einer Dosis von 0,5 mg/ml. Außerdem war die Wirksamkeit des ARM-002TM-Impfstoffs bei männlichen und weiblichen Mäusen vergleichbar, ohne dass erkennbare Nebenwirkungen bei den geimpften Tieren festgestellt wurden. Defence testet den ARM-002TM-Impfstoff derzeit an schwer therapierbaren Krebsarten wie Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Eierstockkrebs. Die Ergebnisse dieser Tests werden zur Festlegung der Zielindikation für die Phase I-Studien verwendet. Dies zeigt auch, wie vielfältig und anpassungsfähig der ARM-002TM -Impfstoff zur Krebsbekämpfung ist.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

