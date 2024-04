EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen für Q1-2024 veröffentlicht

EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen für Q1-2024 veröffentlicht

Ergebnisse gegenüber Vorjahr im Q1-2024 deutlich erholt

EBITDA mit EUR 21,3 Mio. (Q1-2023: EUR 14,3 Mio.) fast 50 % verbessert

Salzbergen, 24. April 2024. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz H&R KGaA; DE000A2E4T77) hat im ersten Quartal 2024 nach vorläufigen Berechnungen mit EUR 21,3 Mio. (Q1/2023: EUR 14,3 Mio.) ein operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und –aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) deutlich über dem Niveau des Vorjahresvergleichsquartals erreicht. Zwar erhöhten sich Abschreibungen und Finanzierungsaufwendungen verglichen zum Vorjahr noch einmal leicht, insgesamt zieht sich die bessere Performance jedoch durch alle Ergebnisebenen. Das EBIT betrug EUR 6,8 Mio. (Q1/2023: EUR 0,5 Mio.), das Ergebnis vor Steuern (EBT) EUR 3,6 Mio. (Q1/2023: EUR -2,2 Mio.). Unter dem Strich erreichte der Konzern ein verglichen zum Vorjahresvergleichsquartal kräftig verbessertes Ergebnis der Aktionäre von EUR 1,5 Mio. (Q1/2023: EUR -0,9 Mio.). Erzielt wurde dies bei Umsätzen in Höhe von EUR 337,0 Mio. Dies sind rund 3,4 % weniger als im vergangenen Jahr (Q1/2023: EUR 349,0 Mio.). Insgesamt verzeichneten wir im ersten Quartal 2024 eine robuste Nachfrage. Unterhalb unserer Erwartungen blieben hingegen zum Jahresauftakt noch die Produktpreise und Notierungen. Letztere hellten sich erst zum Quartalswechsel spürbar auf.

Segment Sales liefert wie im Vorjahr größten Ergebnisbeitrag

Die internationalen Standorte unseres ChemPharm SALES Segments entwickelten sich zum zweiten Jahresstart in Folge positiv. Beim Umsatz erreichte H&R den Vorjahresvergleichswert mit EUR 122,9 Mio. nahezu punktgenau (Q1/2023: EUR 123,1 Mio.), das EBITDA-Vorjahresergebnis von EUR 6,4 Mio. konnte mit EUR 10,9 Mio. im ersten Quartal 2024 hingegen signifikant verbessert werden.

Unter Druck zeigten sich die energieintensiven Produktionsstandorte des Segments ChemPharm REFINING. Sie setzten im Auftaktquartal 2024 insgesamt geringere Mengen ab, bedingt auch durch eher verhaltene Aussichten in zahlreichen Abnehmerindustrien. Die Umsätze reduzierten sich trotz höherer Rohstoffpreise auf EUR 206,4 Mio. (Q1/2023: EUR 219,5 Mio.). Die Produktpreise blieben im Auftaktquartal sehr wettbewerbsgeprägt, trotz geringerer Kapazitäten aus Südeuropa. Unterjährig sollte der Markt jedoch insgesamt mit höheren Margen auf die Verknappung reagieren und die höhere Nachfrage mit auskömmlicheren Produktpreisen kombinieren. Eine solche Tendenz deutet das EBITDA des Segments im ersten Quartal 2024 bereits an: Es lag bei EUR 10,5 Mio. (Q1/2023: EUR 5,7 Mio.).

Das Segment KUNSTSTOFFE geriet im ersten Quartal 2024 infolge der schwachen Automobilindustrie unter Druck: Die Gesellschaften der GAUDLITZ Gruppe erreichten ein geringeres positives EBITDA von EUR 0,4 Mio. (Q1/2023: EUR 1,2 Mio.). Besonders Kunden aus dem Bereich E-Mobilität wurden durch die staatlichen Subventionen zugunsten chinesischer Hersteller verunsichert und agierten entsprechend abwartend. Entsprechend gaben auch die Umsätze nach, von vorjährig EUR 13,2 Mio. auf EUR 12,3 Mio. im Q1/2024.

Cashflow im Q1/2024 reflektiert höheren Rohstoffpreis

Der operative Cashflow im ersten Quartal 2024 reduzierte sich auf EUR 11,4 Mio. (Q1/2023: EUR 48,5 Mio.). Ursächlich war vor allem die Entwicklung des Rohstoffpreises, der zu einem Anstieg des Net Working Capital–Bedarfs führte. Der Free Cashflow schloss ebenfalls deutlich niedriger bei EUR -0,2 Mio. (Q1/2023: EUR 31,8 Mio.).

Eigenkapitalausstattung bleibt solide

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Ende des ersten Quartals 2024 auf EUR 971,2 Mio. (31.12.2023: EUR 903,2 Mio.). Das Eigenkapital des Konzerns lag zum Bilanzstichtag bei EUR 456,3 Mio. (31.12.2023: EUR 457,6 Mio.). Es quotierte bei 47,0 % (31.12.2023: 50,7 %).

Veröffentlichte Guidance bleibt weiterhin im Blick

Auf Basis des Q1-2024 liegt H&R leicht unterhalb des Kurses der ursprünglichen Gesamtjahreserwartung für das Jahr 2024 mit einer Spanne von EUR 90,0 Mio. bis EUR 110,0 Mio. Gleichwohl erwarten wir für den Jahresverlauf spürbare Zuwächse und positive Effekte aus den Märkten. Das Unternehmen hält seine Guidance daher bis auf Weiteres aufrecht.

Für eine vollständige Darstellung der Geschäftsentwicklung inklusive der Segmentberichterstattung und des Quartalsabschlusses verweist die H&R KGaA auf die am 15. Mai 2024 erscheinende Quartalsmitteilung 1/2024.

