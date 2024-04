Gold - Money Management: Stopps nachziehen

Nach dem fulminanten Lauf des Goldpreises in 2024 wurden wir letzte Woche mehrfach nach möglichen Absicherungen zur Gewinnsicherung gefragt. Hier ist der Chart, welcher die passende Antwort gibt! Auf Wochenbasis ist das Edelmetall zuletzt aus dem Aufwärtstrendkanal seit Herbst 2022 (obere Begrenzung akt. bei 2.322 USD) nach oben ausgebrochen. Das ist ein sehr gutes Zeichen und signalisiert sogar nochmals eine Trenddynamisierung. Allerdings gilt es den beschriebenen Ausbruch in Zukunft zu bestätigen – sprich den Rückfall in den o. g. Trendkanal zu verhindern. An dieser Stelle wird es interessant, denn in der vergangenen Woche hat der Goldpreis gleichzeitig einen sog. Innenstab ausgeprägt. D. h. die Schwankungsbreite der vergangenen fünf Tage verblieb innerhalb des Pendants der Vorwoche, was auf einen gewissen Dynamikverlust hindeutet. Da bei einem Rebreak der oberen Trendkanalbegrenzung gleichzeitig auch die diskutierte „inside week“ nach unten aufgelöst wäre, ist dieses Level als kurzfristiger Stop-Loss zur Gewinnsicherung prädestiniert. Davon unberührt bleiben die guten Langfristaussichten des Edelmetalls.

Gold (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

