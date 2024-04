Tagesausblick für 26.04.: DAX – Zinsen drücken. Bayer, Conti und Merck laden zur HV

Die veröffentlichten Unternehmenszahlen fielen mehrheitlich durchwachsen aus. Die erste Schätzung des US-GDP für das erste Quartal lag bei annualisierten 1,6 Prozent. Manche Experten haben hier mehr erwartet. Gleichzeitig ist der Wert zu hoch, um eine baldige US-Zinssenkung zu erwarten. Somit starteten die US-Börsen mit Abschlägen und setzten den DAX® unter Druck.

Die Renditen an den Rentenmärkten legten mehrheitlich weiter zu. Die Rendite für 2-jährige Bundesanleihen erreichte die Marke von 2,6 Prozent. Bei den Edelmetallen Gold und Silber setzte sich hingegen der Stabilisierungskurs der zurückliegendende Tage fort. Dabei schloss der Goldpreis heute bei 2.330 USD. Der Ölpreis steckt in der Range der vergangenen Handelstage fest. Mit 87,60 USD schloss die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil nur marginale niedriger als gestern.

Unternehmen im Fokus

BASF meldete einen Umsatz- und Gewinnrückgang für das erste Quartal. Damit wurde allerdings schon gerechnet. So hielt sich der anfängliche Kursverlust in Grenzen. Delivery Hero profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Deutsche Bank konnte im ersten Quartal den Vorsteuergewinn um zehn Prozent steigern. Dennoch startete die Aktie mit einem Kursabschlag. Evotec setzte die Talfahrt von gestern fort und setzte sich damit unter der 10-Euromarke fest. Nach Givaudan meldete nun auch Symrise starke Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres. Die Aktie verlor dennoch deutlich. In der zweiten Reihe wurden die gemeldeten Geschäftszahlen von Befesa, Kion und Redcare Pharmacy ebenfalls mit Kursabschlägen quittiert.

Morgen werden unter anderem Abbvie, ams Osram, Exxon, Porsche, Stratec, Südzucker, Traton und Totalenergies Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Bayer, Continental, Hella und Merck laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine: