Aktien Wien Schluss: ATX legt leicht zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursgewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 0,45 Prozent auf 3.564,38 Zähler. Das internationale Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn uneinheitlich und nur wenig verändert.

In den Fokus rückten Wirtschaftsdaten: In Spanien zog die Teuerung im April leicht an. In Deutschland blieb die Inflationsrate einer ersten Schätzung zufolge nach drei Rückgängen in Folge unverändert. Am Dienstag folgen dann die entsprechenden Daten für den Euroraum. Mit Spannung warteten Investoren auch bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte.

Auch Unternehmenszahlen fanden Beachtung. So hat die Bawag im ersten Quartal ein Fünftel mehr Gewinn erzielt. Der Geschäftsausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt. Die Aktien der BAWAG schlossen 2,6 Prozent schwächer.

Unter den übrigen Bankwerten büßten Raiffeisen 0,9 Prozent ein. Aktien der Erste Group zeigten sich mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent knapp behauptet.

OMV gewannen 0,7 Prozent an Wert. Die für den Gasexport verantwortliche Gazprom -Tochter Gazprom Export will einer OMV-Tochterfirma gerichtlich verbieten lassen, ein Schiedsgerichtsverfahren in Stockholm weiterzuverfolgen. Dies resultiert aus einer am Sonntag vom Handelsgericht in St. Petersburg veröffentlichten Gerichtsentscheidung. Bei der klagenden Firma und der beklagten OMV Gas Marketing & Trading GmbH handelt es sich formal um jene Firmen, die einen Gasliefervertrag bis 2040 abgeschlossen haben.

Anteilsscheine von Polytec legten deutlich um 6,7 Prozent auf 3,49 Euro zu. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" nach der jüngsten Zahlenvorlage des Automobilzulieferers bestätigt. Auch das Kursziel von 7,0 Euro wurde unverändert belassen./ger/ste/APA/jha