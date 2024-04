EQS-News: Northern Data Group ernennt Chief Revenue Officer für die Gruppe

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Personalie

Northern Data Group ernennt Chief Revenue Officer für die Gruppe



29.04.2024 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG / IR-NACHRICHT Northern Data Group ernennt Chief Revenue Officer für die Gruppe



Mick McNeil ergänzt das Executive Committee der Gruppe mit seiner umfassenden Erfahrung im Business Development und unterstützt damit die globalen Ambitionen des Unternehmens im HPC-Markt



Frankfurt/Main – 29. April 2024 – Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), ein führender Anbieter von High Performance Computing (HPC)-Infrastrukturlösungen, hat heute eine hochrangige Neubesetzung für das Group Executive Committee bekannt gegeben. Mick McNeil übernimmt mit Wirkung vom heutigen Tag, dem 29. April 2024, die Position des Group Chief Revenue Officer.

Mick McNeil bringt umfangreiche Erfahrung im Aufbau von Business Development Teams im Technologiesektor und in der Markteinführung von Produkten mit. Vor seinem Eintritt in die Gruppe war er in führenden Positionen bei Microsoft und Logicalis tätig, wo er Unternehmen bei der Vermarktung und Einführung von Cloud-Lösungen und -Services unterstützte.

In seiner Rolle als Chief Revenue Officer der Gruppe wird Mick McNeil die Umsatzstrategie der Northern Data Group festlegen und die GTM-Teams führen, um das marktführende Angebot der Gruppe zu verdeutlichen, die Kundenbindung zu stärken und das kontinuierliche Wachstum der Gruppe zu unterstützen, während sie gleichzeitig Innovationen auf dem HPC-Markt vorantreibt.

Die Ernennung von Mick McNeil folgt auf die Berufung von Elliot Jordan zum CFO der Gruppe im Februar und ist ein weiterer Schritt der Gruppe, ein hochkarätiges und marktführendes Executive Committee aufzubauen, um die nächste Phase der globalen Strategie der Gruppe, der weltweit führende Anbieter von HPC-Lösungen zu werden, umzusetzen.



Aroosh Thillainathan, Gründer und Group Chief Executive Officer, kommentiert:

„Ich freue mich sehr, Mick in der Northern Data Group und im Executive Committee der Gruppe willkommen zu heißen. Sein starker Vertriebshintergrund und seine umfassende Erfahrung mit marktführenden Marken werden von unschätzbarem Wert sein. Er wird ein wichtiges Mitglied unseres Führungsteams sein und sich auf den Aufbau starker Beziehungen zu unseren Partnern und Kunden sowie auf die Förderung der Geschäftsentwicklung konzentrieren.“



Mick McNeil, Chief Revenue Officer der Gruppe, ergänzt:

„Ich freue mich, in dieser für das Unternehmen aufregenden Zeit zur Northern Data Group zu stoßen. Es ist eine großartige Gelegenheit, mit einem so talentierten und leidenschaftlichen Führungsteam in einer so wachstumsstarken Entwicklungsphase der Gruppe zusammenzuarbeiten. Meine unmittelbare Aufgabe wird es sein, das Team dabei zu unterstützen, neue innovative Unternehmen, Partner und Kunden zu gewinnen und die besten Talente für die Zusammenarbeit zu begeistern.“



Über die Northern Data Group:

Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

29.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Northern Data AG An der Welle 3 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1891677

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1891677 29.04.2024 CET/CEST