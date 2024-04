Fast Food und KI? Diese 2 Top-Aktien könnten uns bald beweisen, dass es sich hier um eine hochprofitable Kombination handelt!

Die künstliche Intelligenz oder kurz KI ist ja derzeit in aller Munde. Das verwundert auch nicht. Schließlich ist sie im Moment ein fast alles beherrschender Megatrend. Und es gibt kaum einen Bereich, in den die KI noch keinen Einzug gehalten hat.

Nun könnte sich auch in Sachen Fast Food einiges ändern. Denn tatsächlich könnte der Einsatz von künstlicher Intelligenz hier sicherlich erhebliche Verbesserungen bieten. Was anscheinend auch die beiden Fast-Food-Spezialisten McDonald’s (WKN: 856958) und Yum! Brands (WKN: 909190) erkannt haben.

Welchen Ansatz sie dabei verfolgen und ob dies auch die Aktien der zwei Unternehmen positiv beeinflussen könnte, wollen wir im heutigen Artikel einmal kurz beleuchten.

Yum! Brands geht bei KI in die Offensive

Eines haben KFC, Pizza Hut, The Habit Burger und Taco Bell gemeinsam. Alle vier lassen sich nämlich unter dem Dach von Yum! Brands wiederfinden. Hier gibt es also viel Potenzial, wenn es um Verbesserungen durch KI geht.

Was die Digitalisierung im Allgemeinen angeht, hat Technologie-Vorstand Joe Park in den letzten Jahren schon viel bewegt. Mittlerweile generiert Yum! Brands bereits 45 % seiner Umsatzerlöse online, per App oder durch die in den Filialen installierten Order-Terminals.

Nun ist geplant, mithilfe von KI die dadurch erhaltenen Daten besser zu nutzen. Zum Beispiel, um die Kunden mit noch individuelleren und maßgeschneiderten Angeboten anzulocken. Weiterhin ist es denkbar, eine intelligente Spracherkennung am Drive-In-Schalter zum Einsatz kommen zu lassen.

Auch dürfte die KI den Franchise-Nehmern eine gewisse Hilfestellung geben. Wodurch die Abläufe in den Filialen optimiert werden könnten. Natürlich alles mit dem primären Ziel, dadurch den Absatz zu erhöhen und Kosten einzusparen.

McDonald’s hält sich beim Thema KI noch etwas bedeckt

Mit seinen über 40.000 Schnellrestaurants ist McDonald’s die weltweite Nummer Eins unter den Fast-Food-Ketten. Und so steht es außer Frage, dass sich der Konzern zwangsläufig auch mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen muss. Sonst läuft man nämlich Gefahr, Teile der Kundschaft an die mit KI-Unterstützung arbeitende Konkurrenz zu verlieren.

Damit dies aber nicht passiert, möchte auch McDonald’s seinen Betrieb unter Zuhilfenahme von KI optimieren. Hierzu sollen die Hard- und Software, welche in den McDonald’s-Filialen zum Einsatz kommen, modernisiert werden.

Der Fast-Food-Riese hat allerdings keine konkreten Verwendungszwecke für die KI benannt. Sie soll aber laut Aussage des Unternehmens unter anderem helfen, Störungen zu erkennen und zu beheben. Des Weiteren sollen automatisierte Lösungen zur Verbesserung der Abläufe vorangetrieben werden.

Geht es nach McDonald’, dann wird die KI auch dazu beitragen, die hergestellten Speisen durch Datenanalyse frischer und wärmer an die Kunden auszugeben. Mögliche Optionen könnten hier die Optimierung der Garzeiten und der Bestandsverwaltung sein.

Alles in allem läuft es auch bei McDonald’s auf eine stärkere Automatisierung heraus. Was darauf hindeutet, dass menschliche Mitarbeiter durch KI ersetzt werden könnten. Wodurch wiederum positive Effekte auf der Kostenseite zu erwarten wären.

Beide Aktien sollten profitieren

Ich bin der Meinung, dass die beiden Fast-Food-Konzerne durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ihre Attraktivität noch erheblich steigern könnten. Zusätzlich wären Kosteneinsparungen denkbar, was sich dann auf die ohnehin schon recht hohe Profitabilität der beiden Unternehmen positiv auswirken würde. Denn sowohl McDonald’s als auch Yum! Brands können jetzt schon mit Nettomargen von 33 bzw. 22 % glänzen.

Auch die Experten von MarketScreener sind optimistisch und trauen beiden Firmen in den nächsten drei Jahren weitere Bestmarken bei Umsatz und Gewinn zu. Wobei hier meines Erachtens die tatsächlichen Auswirkungen des Einsatzes der KI aber noch gar nicht konkret mit berücksichtigt werden können. Eventuell fallen die positiven Aspekte ja noch wesentlich höher aus, als erwartet.

Vor diesem Hintergrund würde ich der Aktie von Yum! Brands und natürlich auch der McDonald’s-Aktie zutrauen, dass sie ihre Investoren auch weiterhin mit überragenden Ergebnissen zufriedenstellen. Denn beide langfristigen Chartbilder verlaufen so, wie man es sich Ableger wünscht. Nämlich mit einem Kurs, der sich schon seit vielen Jahren unter Schwankungen von links unten nach rechts oben bewegt.

Der Artikel Fast Food und KI? Diese 2 Top-Aktien könnten uns bald beweisen, dass es sich hier um eine hochprofitable Kombination handelt! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt Aktien von McDonald's. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

