ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Volkswagen Vorzüge (VW) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volkswagen Vorzüge (VW) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Marge im ersten Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach Vorlage der Zahlen. Hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung und das schwache Abschneiden der Marke Audi hätten belastet./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 07:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------