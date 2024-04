EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: weitere Umfinanzierung im Umfang von 3.5 Mio Euro

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Vertrag

fox e-mobility AG: weitere Umfinanzierung im Umfang von 3.5 Mio Euro



30.04.2024 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Weitere Umfinanzierung im Umfang von 3.5 Mio Euro

Der Vorstand teilt mit, dass die Gesellschaft heute zusätzlich zu der Atlas Umfinanzierung (siehe ad hoc vom 22. April 2024) eine weitere Umfinanzierung mit 20 Gläubigern im Umfang von insgesamt EUR 3.5 Mio. durchgeführt hat. Die Tilgung der Verbindlichkeiten erfolgt in Tranchen, die an den Eingang der Tranche aus dem Yangji Investment verknüpft sind. Im Rahmen der Umfinanzierung haben die Gläubiger darüber hinaus die Option, bis zur vollständigen Begleichung der jeweiligen Verbindlichkeit, eine hybride Finanzierung zu wählen und eine kurzfristige Wandelschuldverschreibung mit 13 kurzfristig ausübbaren Optionsrechten pro Wandelaktie zu beziehen. Zur Absicherung der Umfinanzierung wurden insgesamt 26.240 Aktien der Fox Automotive Switzerland AG (24.9% des gesamten Kapitals) an die Gläubiger sicherungsübereignet.

Die von den Umfinanzierungen nicht erfassten fälligen Verbindlichkeiten und Rückstellungen aus Lieferungen und Leistungen haben einen Umfang von ca. 100k€.

Die Vorlage der testierten Jahresabschlüsse 2022 und 2023 verzögert sich bis Mai/Juni 2024.

Die Firma wird am Donnerstag, 02. Mai 2024, eine detaillierte Pressemitteilung veröffentlichen.

Ende der Insiderinformation

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: fox e-mobility AG Königsallee 61 40215 Düsseldorf Deutschland Internet: www.fox-em.com ISIN: DE000A2NB551 WKN: A2NB55

1893397 30.04.2024 CET/CEST