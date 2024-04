Inflation tritt auf der Stelle

Deutsche Inflation bleibt bei 2,2 %

Heute BIP-Zahlen für Q1

Ruhe in Europa, Hektik in den USA?

Die deutsche Inflationsrate blieb im April mit 2,2 % (nationaler CPI) auf dem Niveau des Vormonats. Von Reuters zuvor befragte Analysten hatten sogar mit einem Anstieg auf 2,3 % gerechnet, so dass man von einer leicht positiven Überraschung reden kann. Vor allem weiter sinkende Energiepreise (-1,2 % zum Vorjahresmonat) und ein nachlassender Preisauftrieb für Nahrungsmittel sorgten für das Ergebnis. Für den nach der harmonisierten Eurostat-Methode berechneten HVPI ging die Rechnung allerdings auf: Die Inflationsrate zog von 2,3 % auf 2,4 % an. Für die Konjunktur gab es dagegen eher schlechte Nachrichten. Das Economic Sentiment für den Euroraum fiel mit 95,6 nach 96,2 wieder etwas zurück, nachdem es im März zugelegt hatte. Allerdings war das Bild für die großen EWU-Staaten durchaus gemischt. Während in Deutschland und Spanien das Economic Sentiment zulegen konnte, ging es vor allem für Frankreich (95,9 nach 100,7) aber ebenso für Italien bergab.Bot der Wochenauftakt schon recht interessante Zahlen, ist heute sogar eine regelrecht Datenspringflut angezeigt. Der Euroraum zieht in Sachen Inflationsrate April nach. Die Konsens-Erwartung ist, dass die Inflationsrate für April bei 2,4 % zum März unverändert bleibt. Spannung ist für die erste Schätzung des BIP angesagt. Nach den jüngsten positiven Überraschungen wird allgemein ein leichtes Plus (0,1 %) erwartet. Für den Euroraum darf es sogar etwas mehr sein: +0,2 %. In den USA wecken, unmittelbar vor dem Zinsentscheid der Fed am 1. Mai, vermutlich Daten zu den dortigen Arbeitskosten im ersten Quartal das größte Interesse an den Finanzmärkten. Voraussichtlich hat sich der Kostenanstieg von +0,9 % auf +1,0 % etwas beschleunigt. Das würde in den Rahmen der jüngsten Daten passen, nach denen der Inflationsdruck in den USA hartnäckiger ist als lange Zeit gedacht.Aufgrund des Maifeiertages bleiben morgen in Europa die Börsen geschlossen. In den USA ist dagegen sogar mit Hochbetrieb zu rechnen. Insbesondere wird am Mittwochabend unserer Zeit der Offenmarktausschuss des Federal Reserve Systems unter Leitung von Jerome Powell das Ergebnis seiner Beratungen zur Geldpolitik verkünden. Wurde vor Monaten noch mit einer Lockerung der Geldpolitik gerechnet, haben sich diese Erwartungen angesichts der robusten US-Konjunktur zerstreut. Dennoch, vielleicht auch deshalb, dürfte der Markt auf die Hinweise der Fed zur künftigen Geldpolitik mit Spannung warten. Hierzulande haben die Märkte am Donnerstag wieder die Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen.