Dax-Rückblick:

Vor meinem Urlaub ("Der Dax erreicht vor dem Alaska-Gipfel sein Kursziel auf der Oberseite") erreichte der Dax das avisierte Kursziel. Das Gros der abgelaufenen Handelswoche verbrachte der Index dann in einer technischen Korrektur, bevor der Dax am Freitag – dank guter Vorgaben aus den USA – noch einmal anstieg.

Der Index verliert heute Vormittag am Vormittag zeitweise über 150 Punkte. Die Erholung vom vorherigen Wochenschluss ist damit direkt wieder komplett korrigiert.

Dax-Ausblick:

Der Dax befindet sich seit mehreren Wochen in einer intakten Seitwärts-Handelsspanne. Diese wird nach oben hin weiterhin durch den Widerstandsbereich um 24.500 Punkte begrenzt - nach unten ist der Index um 24.200 Punkte und 24.040/50 Punkte recht gut unterstützt.

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass sich dieser richtungslose Handel im Wochenverlauf weiter fortsetzen wird. Die Wahrscheinlichkeit für nachhaltigere Bewegungsimpulse steigt dann erst wieder mit Beginn des neuen Kalendermonats in der kommenden Handelswoche.