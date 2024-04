IRW-News: TAG Oil Ltd.: TAG Oil meldet Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr

IRW-PRESS: TAG Oil Ltd.: TAG Oil meldet Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr

Vancouver, B.C., den 29. April 2024 - TAG Oil Ltd. (TSXV: TAO / OTCQX: TAOIF / FWB: T0P) (TAG Oil oder das Unternehmen) freut sich, die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr bekannt zu geben. Eine Kopie des Jahresabschlusses von TAG Oil, der Diskussion und Analyse des Managements (MD&A) und des jährlichen Informationsformulars für das zuletzt abgeschlossene Geschäftsjahr sind auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.tagoil.com) verfügbar.

Zu den Höhepunkten des Berichtszeitraums gehört, dass das Unternehmen über 16,4 Mio. CAD (31. März 2023: 19,5 Mio. CAD) an Barmitteln und Barmitteläquivalenten sowie 12,2 Mio. CAD (31. März 2023: 21,6 Mio. CAD) an Betriebskapital verfügt und keine Schulden hat.

TAG Oil wird weiterhin seine Kosten kontrollieren und die notwendigen Ressourcen für die Geschäftsentwicklung in Ägypten und anderen Gebieten im Nahen Osten sowie Nordafrika einsetzen.

Über TAG Oil Ltd.

TAG Oil (www.tagoil.com) ist ein internationales Öl- und Gasexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf Aktivitäten und Möglichkeiten im Nahen Osten und Nordafrika konzentriert.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Toby Pierce, Vorstandsvorsitzender

Telefon: + 1 604 609 3355

E-Mail: info@tagoil.com

Website: www.tagoil.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/tag-oil-ltd

X: https://twitter.com/tagoilltd

Weder die TSX-V noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX-V) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind vorausschauende Aussagen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die das Geschäft von TAG Oil betreffen. Alle Schätzungen und Aussagen, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beschreiben, sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen, die zwangsläufig mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen abweichen, und TAG Oil übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in der Zukunft tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den hier dargestellten übereinstimmen werden. TAG Oil übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74403

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74403&tr=1

