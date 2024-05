EQS-News: Aktien des Immobilienspezialisten Lübke Kelber AG seit heute im elektronischen Handelssystem XETRA handelbar

Aktien des Immobilienspezialisten Lübke Kelber AG seit heute im elektronischen Handelssystem XETRA handelbar



Frankfurt a. M., 2. Mai 2024 –Die Lübke Kelber AG gibt bekannt, dass seit heute die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000A35JR33) im elektronischen Handelssystem Xetra® handelbar sind. Als Designated Sponsor wurde die BankM

AG beauftragt.



Ein Designated Sponsor stellt im elektronischen Handel verbindliche Preise für den An- und Verkauf der von ihm betreuten Aktien. Durch den zusätzlichen Liquiditätsbeitrag wird die jederzeitige Handelbarkeit der Aktien auf Xetra® sichergestellt. Über 90 Prozent des gesamten börslichen Aktienhandels in Deutschland wird über den Handelsplatz Xetra® abgewickelt.



Christoph Charpentier, Finanzvorstand der Lübke Kelber AG: „Wir freuen uns, dass wir mit der Notierung der Lübke Kelber Aktien auf Xetra® den nächsten Schritt für unsere Gesellschaft am Kapitalmarkt vollzogen haben. Damit wollen wir eine kontinuierliche Liquidität im Handel der Aktien sicherstellen und die Aktie für neue Investorenkreise handelbar machen.“



Neben der Notierung auf Xetra® sind die Aktien der Gesellschaft weiterhin im Primärmarkt der Börse Düsseldorf und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert





Über Lübke Kelber

Lübke Kelber ist ein diversifizierter, mittelständischer Immobilienspezialist mit über 55-jähriger Markt- sowie Immobilienkompetenz. Das Unternehmen agiert bundesweit mit mehr als 65 Spezialisten und Standorten in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Düsseldorf und Dresden. Als Teil einer internationalen Allianz rund um Gerald Eve LLP ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden einen globalen Marktzugang. Der langjährige Qualitätsanspruch von Lübke Kelber, gepaart mit Kontinuität und Verlässlichkeit, garantiert Kunden eine hohe Erfolgsquote bei Verkaufsmandaten. Neben der Transaktionsberatung im Residential und Commercial Real Estate Bereich bietet Lübke Kelber zudem institutionellen Investoren eine Plattform für Asset- und Beteiligungsmanagement in Deutschland.

Mehr Informationen unter https://luebke-kelber-ag.de/





Kontakt Investor Relations / Finanzmedien:

IR.on AG

Frederic Hilke

0221-914097-0

Luebke-Kelber@ir-on.com



