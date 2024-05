T-Mobile US: Netzausbau, Neukunden und Synergieeffekte treiben das Wachstum an!

T-Mobile US baut High-Speed-5G-Netz deutlich aus!

T-Mobile US setzt alles daran, seine Marktposition im 5G-Netzspektrum vor allem in größeren Metropolen und ländlichen Gebieten weiter auszubauen. Gerade hier hat man gegenüber Platzhirsch AT&T einen Nachholbedarf, was sich jedoch schon bald ändern dürfte. So konnte T-Mobile US bereits im September 2023 durch den Erwerb eines Mobilfunklizenzpakets mit einem Gesamtwert von bis zu 3,3 Mrd. USD vom US-Wettbewerber Comcast einen wichtigen Erfolg verbuchen, zumal man damit seine Marktposition bei 5G-Mobilfunkfrequenzen in Metropolregionen wie New York, Orlando oder Kansas City bedeutend verstärkt. Kürzlich hatte T-Mobile US von der US-Aufsichtsbehörde FTC die Genehmigung für den Erwerb der 2.5GHz-Mobilfunklizenzen erhalten, die man im Jahr 2022 im Zuge der Frequenzauktion für knapp 304 Mio. USD ersteigert hatte. Wettbewerber wie AT&T hatten gegen den Ausgang der Lizenzauktion Einspruch bei der Regulierungsbehörde eingelegt, da AT&T hier lediglich den Zuschlag für einen Bruchteil des angebotenen Blocks von 7,872 Lizenzen erhalten hatte. Nachdem die FTC nun endgültig zugunsten von T-Mobile US entschieden hat, kann T-Mobile seine „Ultra Capacity 5G“-Abdeckung vor allem in ländlichen Gegenden deutlich ausbauen. Künftig können mehr als 57 Millionen US-Bürger in Regionen mit eher schlechter Netzabdeckung Mobilfunk- und Breitbandinternetdienste in 5G-Netzqualität nutzen, was T-Mobile US weitere Marktanteile bescheren dürfte.

