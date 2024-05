Börse am Morgen 03.05.2024

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Ende einer bislang schwächeren Woche von einer Erholung der US-Börsen und guten Nachrichten von Apple Auftrieb erhalten. Der iPhone-Hersteller überzeugte mit seinen Quartalszahlen, dem Ausblick und einem angekündigten Aktienrückkauf in Rekordhöhe von 110 Milliarden Dollar. Frische Impulse könnte der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht liefern.

Der Dax stieg nach gut einer Stunde Handel um 0,23 Prozent auf 17.936 Punkte. Dennoch deutet sich damit für den deutschen Leitindex ein Wochenverlust von rund einem Prozent an.

Krones bestätigt nach gutem Jahresauftakt Prognose

Beim Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen Krones laufen die Geschäfte weiter rund. Umsatz und operativer Gewinn legten in den ersten drei Monaten des Jahres zu. Zudem konnte der Konzern nach einer kleinen Delle Ende 2023 wieder viele neue Aufträge einsammeln. Der Umsatz legte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf knapp 1,25 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Neutraubling mitteilte.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um neun Prozent auf 125,4 Millionen Euro an. Der Erlös fiel damit im Rahmen der Expertenerwartungen aus; beim operativen Gewinn schnitt Krones etwas besser ab als erwartet. Das Unternehmen bestätigte zudem die Prognose für 2024. Gestützt wird diese von neuen Aufträgen im Volumen von fast 1,5 Milliarden Euro und damit dem sehr hohen Vorjahresniveau. Im Vergleich zum Vorquartal sei dies ein Anstieg um 17 Prozent.

Kehrtwende der UBS schickt Aurubis in den Keller

Eine Kehrtwende der UBS-Analysten hat die Aktien von Aurubis am Freitagmorgen schwer belastet. Die Papiere des Kupferkonzerns verloren prozentual fast zweistellig auf 67,95 Euro. Dabei rissen sie die 200- und 100-Tage-Linien als langfristige Trendbarometer. Bei 66,47 Euro wartet die 50-Tage-Linie als mögliche Unterstützung. UBS-Experte Daniel Major kappte sein Kursziel auf 70 Euro und machte aus einer Kauf- eine Verkaufsempfehlung.

Geringere Verarbeitungs- und Verhüttungsgebühren (TCRC) und steigende Investitionen sorgten beim Kupferkonzern für Gegenwind, so der Experte. Die Markterwartungen für 2025 seien korrekturgefährdet.

Die Aurubis-Aktie hatte ihre zwischenzeitlichen Jahresverluste von fast 23 Prozent gerade erst aufgeholt, nachdem sie im März noch auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2022 gelandet waren.

Frankreich: Industrie produziert weniger

Die französische Industrie hat im März weniger produziert. Gegenüber dem Vormonat sank die Gesamtherstellung um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Zuwachs von im Schnitt 0,3 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Herstellung um 0,2 Prozent gestiegen.

Belastet wurde das Gesamtergebnis von der Warenproduktion im verarbeitenden Gewerbe, die um 0,5 Prozent nachgab. Unterstützung kam dagegen vom Baugewerbe, das seinen Ausstoß um 1,1 Prozent steigerte. Die Versorger weiteten ihre Aktivitäten ebenfalls aus.

Redaktion onvista/dpa-AFX