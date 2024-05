EQS-Adhoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Borussia Dortmund veröffentlicht vorläufige Zahlen für das dritte Quartal (Q3) 2023/2024

EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Borussia Dortmund veröffentlicht vorläufige Zahlen für das dritte Quartal (Q3) 2023/2024



03.05.2024 / 12:00 CET/CEST

Die kumulierten Zahlen der ersten drei Quartale für den Zeitraum 01. Juli 2023 bis 31. März 2024 stellen sich wie folgt dar:



Das Konzernergebnis nach Steuern erhöht sich auf EUR 48,9 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 26,0 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) beläuft sich auf EUR 52,2 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 28,7 Mio.). Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt EUR 119,8 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 110,2 Mio.).



In den ersten drei Quartalen verzeichneten die Konzernumsatzerlöse von Borussia Dortmund eine Steigerung um EUR 32,3 Mio. bzw. um 10,0 % auf EUR 354,7 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 322,4 Mio.). Diese betreffen mit EUR 38,3 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 33,8 Mio.) den Spielbetrieb, EUR 147,3 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 131,8 Mio.) die TV-Vermarktung, EUR 106,0 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 104,3 Mio.) die Werbung, EUR 31,2 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 26,8 Mio.) Conference, Catering, Sonstige sowie mit EUR 31,8 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 25,5 Mio.) das Merchandising.



Borussia Dortmund erwirtschaftete in diesem Zeitraum eine Bruttokonzerngesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 473,7 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 410,7 Mio.), eine Steigerung um EUR 63,0 Mio. bzw. um 15,3 %.



Der kumulierte Personalaufwand erhöhte sich auf EUR 193,0 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 174,0 Mio.). Die Abschreibungen lagen in diesem Zeitraum bei EUR 70,4 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 76,9 Mio.). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen in den ersten drei Quartalen EUR 115,7 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 87,9 Mio.). Das kumulierte Finanzergebnis erhöhte sich auf EUR 2,8 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR -4,7 Mio.), das Steuerergebnis belief sich auf EUR -3,3 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR -2,7 Mio.).



Die vorläufigen Zahlen des dritten Quartals des Geschäftsjahres für den Zeitraum vom 01. Januar 2024 bis 31. März 2024 stellen sich wie folgt dar:



Das Konzernergebnis nach Steuern beträgt EUR -21,7 Mio. (Vorjahresquartal EUR -15,2 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) beläuft sich auf EUR -25,4 Mio. (Vorjahresquartal EUR -18,8 Mio.). Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt EUR -1,8 Mio. (Vorjahresquartal EUR 8,1 Mio.).



In dem dritten Quartal betrugen die Konzernumsatzerlöse von Borussia Dortmund EUR 98,2 Mio. (Vorjahresquartal EUR 100,8 Mio.). Diese betreffen mit EUR 10,7 Mio. (Vorjahresquartal EUR 12,7 Mio.) den Spielbetrieb, EUR 38,1 Mio. (Vorjahresquartal EUR 35,0 Mio.) die TV-Vermarktung, EUR 35,5 Mio. (Vorjahresquartal EUR 34,4 Mio.) die Werbung, EUR 8,5 Mio. (Vorjahresquartal EUR 9,9 Mio.) Conference, Catering, Sonstige sowie mit EUR 5,4 Mio. (Vorjahresquartal EUR 8,8 Mio.) das Merchandising.



Borussia Dortmund erwirtschaftete in diesem Zeitraum eine Bruttokonzerngesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 106,0 Mio. (Vorjahresquartal EUR 102,5 Mio.).



Der Personalaufwand erhöhte sich auf EUR 66,2 Mio. (Vorjahresquartal EUR 61,6 Mio.). Die Abschreibungen lagen in diesem Zeitraum bei EUR 23,8 Mio. (Vorjahresquartal EUR 27,0 Mio.). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen in dem dritten Quartal EUR 36,8 Mio. (Vorjahresquartal EUR 27,6 Mio.).



Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen des Konzernabschlusses von Borussia Dortmund.



Die vollständige Quartalsmitteilung Q3 2023/2024 steht ab dem 10. Mai 2024 unter https://aktie.bvb.de, Rubrik Publikationen zum Download bereit.



Dortmund, den 03. Mai 2024



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207 - 209 44137 Dortmund Deutschland

