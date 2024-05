Unfertig – Super Micro Computer: Sorgt der KI-Boom für eine Umsatzverdopplung auf 40 Mrd. USD?

Der KI-Servermarkt explodiert auf 283 Mrd. USD bis 2028 und Super Micro Computer ist durch seine enge Partnerschaft mit NVIDIA, AMD & Co. perfekt dafür gerüstet. Man baut energieeffizientere Serversysteme und wird auch eines der ersten Unternehmen sein, welches die neue Blackwell-Serie von NVIDIA einsetzt. Im Vorfeld der Zahlen am 30. April herrschte schon Unsicherheit, weil man keine vorläufigen Ergebnisse präsentierte. Doch bis 2026 könnte Super Micro Computer vor mehr als einer Umsatzverdopplung auf 40 Mrd. USD stehen.

Der KI-Servermarkt könnte um 590 % bis 2028 wachsen

Die Präsentation von ChatGPT durch OpenAI war der „iPhone“-Moment, denn seitdem boomt die Nachfrage nach generativer KI. Unternehmen suchen nach Wegen, um ihren Kundensupport zu automatisieren, Marketing effizienter zu gestalten, die Produkte intelligenter zu machen und damit ihr eigenes Wachstum stärker zu entfachen. Am Anfang muss jedoch die Infrastruktur für das KI-Zeitalter aufgebaut werden. Sehr leistungsfähige Rechenzentren sind notwendig. Analysten schätzen, dass der Bedarf an KI-Servern daher sehr deutlich zunehmen dürfte. So könnte der KI-Servermarkt von 41 Mrd. USD im Jahr 2023 auf 283 Mrd. USD im Jahr 2028 zulegen. Das wäre eine Steigerung von satten 590 %. Super Micro Computer ist ein Profiteur davon. Das Unternehmen ist auf das Design und den Bau von sehr leistungsfähigen Servern und Speichern spezialisiert. Dazu arbeitet man eng mit AMD, NVIDIA & Co. zusammen, damit diese ihre neusten Chips zur Verfügung stellen und Super Micro Computer sie zeitnah in ein komplettes energieeffizientes System aus Gehäuse, Motherboard, Speichern sowie Kühlung einbauen kann. Mit dieser Symbiose aus enger Kooperation mit den führenden Chipanbietern und der Kompetenz, viele Serverkomponenten selbst zu entwickeln und in Systemen zu realisieren, positioniert Super Micro Computer sich als ein Profiteur von KI-Servern und damit dem Ausbau der Data Center-Infrastruktur.

