Aktien New York: Weitere Gewinne dank Zinshoffnung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der zuletzt schwungvollen Erholung sind die US-Börsen am Montag weiter nach oben geklettert. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,35 Prozent auf 38 811,66 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,71 Prozent auf 5164,08 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 knüpfte mit plus 0,73 Prozent auf 18 020,97 Punkte an seinen starken Lauf vom Freitag an. Erstmals seit Mitte April notierte er wieder über der Marke von 18 000 Punkten.

Vor dem Wochenende hatten ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht, der die Hoffnungen auf eine baldige geldpolitische Lockerung wieder nährte, sowie positiv aufgenommene Quartalsberichte des iPhone-Herstellers Apple und des Biogen-Konzerns Amgen die Indizes angeschoben.

Bei Apple und Amgen nahmen am Montag einige Anleger Gewinne mit: Amgen waren mit minus 3,8 Prozent das Schlusslicht im Dow, Apple mit minus 1,3 Prozent der zweitschwächste Wert. Walt Disney gewannen an der Dow-Spitze gut zweieinhalb Prozent. Am Dienstag legt der Unterhaltungskonzern Quartalszahlen vor.

Am Markt hieß es, nach den Jobdaten gingen etliche Investoren von einer ersten Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September statt wie bisher im November aus. Fed-Mitglied und Präsident der regionalen Notenbank von Richmond, Thomas Barkin, sagte am Montag, die Auswirkungen hoher Zinsen schlügen erst noch auf die Wirtschaft durch. Er geht davon aus, dass sich die Inflation in Richtung des von der Fed vorgegebenen Ziels von zwei Prozent abkühlen wird.

Von Spirit Airlines für das zweite Quartal in Aussicht gestellte Umsatz- und Margenprognosen verfehlten die Erwartungen am Markt. Die Anteile der Fluggesellschaft büßten mehr als zwölf Prozent ein.

Übernahmen sorgten für Freude bei Investoren. Perficient etwa sprangen um rund 53 Prozent auf 73,50 US-Dollar hoch. Der Finanzinvestor EQT will das digitale Beratungsunternehmen für 76 Dollar je Aktie beziehungsweise rund drei Milliarden Dollar inklusive Schulden übernehmen.

Marathon Digital verzeichneten Kursaufschläge von 18 Prozent. Die Bitcoin-Mining-Spezialisten profitieren davon, dass der Kurs der bekannten Digitalwährung die Marke von 65 000 Dollar zeitweise geknackt hatte. Das von Anfang März datierende Rekordhoch an der Kryptowährungs-Börse Bitstamp liegt bei knapp 74 000 Dollar.

Mit Kursverlusten von 14,5 Prozent reagierten die in New York notierten Anteile von Braskem auf die beendeten Gespräche mit dem Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) über den Kauf eines Anteils am brasilianischen Petrochemiekonzern./ajx/he