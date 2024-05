Europas Börsen nach Konjunkturdaten fester

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Hoffnungen auf einen Ausweg aus der Konjunkturflaute haben die Kurse an den europäischen Börsen gestützt.

Die jüngsten Konjunkturdaten aus dem Euroraum kamen bei den Anlegern gut an: Der Dax kletterte am Montag gegen Mittag um knapp ein Prozent auf 18.153 Punkte. Der EuroStoxx50 rückte um gut ein halbes Prozent vor.

Börsianer blicken laut einer Umfrage der Beratungsfirma Sentix so zuversichtlich auf die Konjunktur im Euroraum wie seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine vor gut zwei Jahren nicht mehr. "Die konjunkturelle Dynamik geht in die richtige Richtung", sagte Sentix-Analyst Manfred Hübner. Auch die Geschäfte der Privatwirtschaft in der Euro-Zone liefen im April so gut wie seit knapp einem Jahr nicht mehr.

Außerdem fielen die Erzeugerpreise in der Euro-Zone im März wegen billigerer Energie erneut überraschend deutlich. In der Statistik werden die Preise der Produkte ab Fabriktor gelistet - also bevor diese weiterverarbeitet oder gehandelt werden. Sie gelten somit als früher Hinweisgeber für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Der Rückgang bestärkte damit die Hoffnung der Investoren auf baldige Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die versucht, mit geldpolitischer Straffung die hohe Inflation einzudämmen.

ÖLPREISE WIEDER HÖHER

Dies verstärkte die positive Stimmung der Anleger nach dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht. Der Boom am Arbeitsmarkt in den USA schwächte sich unerwartet deutlich ab und schürte damit die Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank Fed. "Die Daten zeugen von einem Arbeitsmarkt, der zwar immer noch angespannt ist, aber nicht mehr so heiß ist wie noch vor ein oder zwei Jahren", so die Ökonomen von Wells Fargo. "Dies sollte einen weiteren Rückgang der Inflation im Laufe des Jahres unterstützen, selbst wenn die Verbesserung nur nach und nach voranschreitet."

Preiserhöhungen in Saudi-Arabien und die schwindenden Hoffnungen auf eine Feuerpause in Gaza trieben indes die Ölpreise nach oben. Die Nordsee-Sorte Brent und die US-Sorte WTI verteuern sich um jeweils rund ein Prozent auf 83,64 und 78,93 Dollar pro Barrel (159 Liter). Der wichtige Ölproduzent Saudi-Arabien hatte die Preise für Asien, Nordwesteuropa und den Mittelmeerraum für den Monat Juni angehoben und damit die Erwartung einer starken Nachfrage signalisiert. Zudem nahmen die Sorgen rund um die Lage im Nahen Osten zu. "Berichte, dass Israel seine Militäreinsätze auf Rafah ausdehnen will, bergen die Gefahr, dass ein potenzielles Waffenruheabkommen scheitert und sich die geopolitischen Spannungen in der Region, die sich bereits etwas zu entspannen schienen, wieder verschärfen", sagte Tony Sycamore, Analyst beim Broker IG.

POSTNL VERSCHRECKT ANLEGER MIT ROTEN ZAHLEN

Bei den deutschen Einzelwerten gab es zumeist keine großen Ausschläge. Die größten Gewinner im Dax waren die Aktien von Mercedes, die um knapp zwei Prozent vorrückten. Schlusslicht waren die Ex-Dividende gehandelten Aktien der Deutschen Post mit einem Minus von rund 3,5 Prozent.

An der Börse in Amsterdam bröckelten die Aktien der niederländischen PostNL nach einem überraschend großen Quartalsverlust um knapp vier Prozent ab. Der Konzern verzeichnete in den ersten Monaten 2024 einen operativen Verlust von neun Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit einem Verlust von nun zwei Millionen Euro gerechnet. Hintergrund sei ein Anstieg der Löhne, die steigende Beliebtheit von Spartarifen mit einem späteren Zustelldatum und ein erhöhter Krankenstand gewesen, teilte PostNL mit.

Die Investoren warten auf die in dieser Woche noch anstehenden Bilanzen von zehn Dax-Unternehmen. "Entscheidend für die Börsianer sind dabei nicht nur die historischen Zahlen, sondern auch die Ausblicke für den weiteren Jahresverlauf", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Broker QC Partners.

