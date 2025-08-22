Werbung ausblenden

Dax wenig verändert erwartet - Notenbanker-Treffen im Blick

Reuters · Uhr
Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag kaum verändert starten.

Am Donnerstag hatte er fast unverändert bei 24.293,34 Punkten geschlossen.

Anleger warten gespannt auf die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Nachmittag. Von ihr erhoffen sie sich Signale, dass die Fed den Leitzins wie erwartet im September um einen Viertel Prozentpunkt senken wird. Aktuell sehen Börsianer die Wahrscheinlichkeit hierfür bei 80 Prozent. Aus diesem Grund müsse mit einer drastischen Kursreaktion gerechnet werden, sollte Powell Zweifel an einem Zinsschritt nähren, warnte Kenneth Broux, Chef-Analyst der Bank Societe Generale.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.293,34

EuroStoxx50 5.462,16

EuroStoxx50-Future 5.471,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 44.785,50 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 6.370,17 -0,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 42.564,34 -0,1%

Shanghai 3.796,36 +0,7%

Hang Seng 25.184,66 +0,3%

