EQS-News: Formycon lädt zur ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2024 in München ein

Pressemitteilung // 07. Mai 2024

Formycon lädt zur ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2024 in München ein

Formycon schlägt der Hauptversammlung internationalere Ausrichtung und Erweiterung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder vor

Mit Colin Bond, Dr. Bodo Coldewey und Nicholas Haggar stehen drei neue Kandidaten mit einschlägiger Industrie- und Finanzexpertise zur Wahl

Dr. Olaf Stiller und Peter Wendeln scheiden einvernehmlich aus dem Aufsichtsrat aus

Planegg-Martinsried –DieFormycon AG (FWB: FYB, „Formycon“) hat die Einladung zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 12. Juni 2024, veröffentlicht. Die Hauptversammlung wird als Präsenzveranstaltung für Aktionärinnen und Aktionäre und deren Bevollmächtigte ab 11 Uhr (MESZ) im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München stattfinden.

Die Agenda der diesjährigen Hauptversammlung beinhaltet unter anderem Beschlussvorschläge zur Neuwahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats, einer Vergrößerung des Aufsichtsrats von vier auf insgesamt fünf Mitglieder sowie der Neuwahl eines Mitglieds in den vergrößerten Aufsichtsrat. Ziel ist eine internationalere Ausrichtung und Erweiterung der Industrie- und Finanz-Expertise mit neuen, unabhängigen Mitgliedern im Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Formycon AG, Dr. Olaf Stiller, sowie sein Stellvertreter, Peter Wendeln, haben sich nach jeweils mehr als 10-jähriger Aufsichtsratstätigkeit im Einvernehmen mit Formycon dazu entschieden, ihr Amt mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2024 niederzulegen.

Der Aufsichtsrat der Formycon AG schlägt der Hauptversammlung daher vor, insgesamt drei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen. Zur Wahl stehen als Nachfolger für die scheidenden Mitglieder Dr. Bodo Coldewey, Geschäftsführer der WEGA Invest GmbH, dem Family Office der Familie Wendeln, und Nicholas Haggar, aktuell CEO der healthqube Ltd. und langjährige Führungskraft bei namhaften, großen pharmazeutischen Unternehmen. Colin Bond, derzeit noch CFO der Sandoz Group AG, wird mit Wirkung zum 01. Oktober 2024 als neues Mitglied für den vergrößerten Aufsichtsrat vorgeschlagen.

Die bereits gewählten Aufsichtsräte Wolfgang Essler, Generalbevollmächtigter der ATHOS KG, und Klaus Röhrig, Gründungs-Partner der Active Ownership Gruppe AOC, werden ihre Tätigkeit fortsetzen. Wolfgang Essler hat sich bereit erklärt, nach der Wahl des neuen Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung den Vorsitz im Aufsichtsrat zu übernehmen.

Zu seinem Entschluss, die internationalere Ausrichtung und Erweiterung des Aufsichtsrats zu unterstützen und einzuleiten, erklärte Dr. Olaf Stiller, amtierender Aufsichtsratsvorsitzender: „Formycon hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt und befindet sich mit einer gewachsenen und nachhaltigen Biosimilar-Pipeline auf Expansionskurs. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das Amt in neue Hände zu geben. Ich habe das Unternehmen mitgegründet, lange Zeit aktiv begleitet und werde ihm auch weiterhin eng verbunden bleiben, denn dieses großartige Unternehmen mit seinem erfahrenen, starken Team erfüllt mich mit großem Stolz.“

Peter Wendeln, Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, sagte: „Als Investor der ersten Stunde und heute zweitgrößter Aktionär von Formycon habe ich großes Interesse, dass der eingeschlagene Weg und die stärkere Internationalisierung des Geschäfts zum Erfolg geführt werden. Neben starken Partnern in der Herstellung und Kommerzialisierung gehört es auch dazu, ein international ausgerichtetes Führungs- und Aufsichtsratsteam mit starkem Branchennetzwerk und Finanzexpertise zu besetzen und dieses der Unternehmensentwicklung entsprechend anzupassen und zu verstärken. Ebenso wie Dr. Olaf Stiller werde ich weiterhin eng mit Formycon verbunden bleiben und mit Stolz die weitere Entwicklung verfolgen.“

Stefan Glombitza, CEO der Formycon AG kommentierte: „Der Biosimilar-Markt wird in den kommenden Jahren rasant wachsen. Unsere Mission, mehr Menschen Zugang zu erstklassigen Therapien zu bieten, wird über die Entwicklung und Vermarktung von Biosimilars gelingen. Der komplette Vorstand der Formycon AG sowie die Mitarbeitenden fühlen sich dieser Aufgabe äußerst verbunden und arbeiten leidenschaftlich dafür, Formycon in eine vielversprechende und profitable Zukunft zu führen. Wir danken Dr. Olaf Stiller und Peter Wendeln von ganzem Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz als Aufsichtsräte für Formycon, für ihren strategischen Weitblick als Investoren und die großartige Unterstützung, die meine Kollegen und ich über viele Jahre erfahren haben. Der gesamte Vorstand begrüßt die neuen Vorschläge für den Aufsichtsrat und die Erweiterung des Gremiums auf fünf Personen und hofft auf die Zustimmung durch unsere Hauptversammlung.“

Am 12. Juni 2024 stellen sich den Aktionärinnen und Aktionären zur Wahl:

Colin Bond

Colin Bond ist derzeit als CFO der Sandoz Group AG, Basel, Schweiz, tätig und wird Sandoz zum 30. Juni 2024 verlassen. Vor seiner Tätigkeit bei Sandoz war er von 2016 bis 2022 CFO bei Vifor Pharma und von 2010 bis 2016 CFO der Evotec AG. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Colin Bond als Apotheker, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater bei Procter & Gamble, Arthur Andersen und PricewaterhouseCoopers LLP. Sein akademischer Hintergrund umfasst einen BSc. in Pharmazie und einen MBA der London Business School. Er ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in England and Wales und Mitglied der Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Colin Bond besitzt die britische und schweizerische Staatsbürgerschaft.

Dr. Bodo Coldewey

Dr. Bodo Coldewey ist Geschäftsführer der WEGA Invest GmbH, dem Family Office der Familie Wendeln, und verfügt über umfassende Erfahrungen im Bereich der Unternehmensführung und Kapitalanlage. Er spielt eine zentrale Rolle in der strategischen Ausrichtung und Verwaltung bedeutender Vermögenswerte des Family Office. Vor seiner Zeit bei WEGA Invest war Dr. Coldewey in leitenden Positionen im Banken-, Beteiligungs- und Beratungsbereich tätig. Er bringt dadurch nicht nur die notwendige Finanzexpertise, sondern auch eine wertvolle unternehmerische Perspektive in den Aufsichtsrat mit ein.

„Das Family Office Wendeln begleitet Formycon nun seit vielen Jahren und es wäre mir eine große Freude, das Mandat von Peter Wendeln, der sich aus der operativen Aufsichtsratsarbeit zurückziehen möchte, zu übernehmen und dieses aufstrebende Unternehmen mit meiner Expertise beim weiteren Wachstum unterstützen zu dürfen.“

Nicholas Haggar

Nicholas Haggar ist britischer Staatsbürger und CEO von healthqube ltd., Berkhamsted, UK, einem Venture Capital Investor mit Focus auf Pharma- and Biotechunternehmen. Die Investments konzentrieren sich auf Spezialmedizin, Biologika und innovative Medizin. Er hat umfangreiche Erfahrungen in der biopharmazeutischen Industrie und hat in den letzten 30 Jahren Executive Positionen in renommierten pharmazeutischen Unternehmen, wie beispielsweise GSK, Sandoz und Zentiva bekleidet. Seine breiten Fähigkeiten im Bereich der Unternehmensentwicklung und sein Engagement in der Entwicklung von Biosimilars machen ihn zu einer wertvollen Führungspersönlichkeit in der Branche.

„Bereits heute gehört Formycon zu den erfolgreichsten Pure Play Biosimilar-Entwicklern und genießt ein ausgezeichnetes internationales Renommee. Meine jahrelange Erfahrung in diesem aufstrebenden Marktsegment möchte ich gerne in das Unternehmen einbringen, um damit zur Weiterentwicklung Formycons beizutragen.“

Weitere Informationen:

Die Einladung zur Hauptversammlung sowie weitere freiwillige Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten, jeweils einschließlich Angaben zu Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien, sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.formycon.com/investoren/hauptversammlung-2024/ zugänglich.



Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab hat Formycon bereits ein Biosimilar in Europa und den USA auf dem Markt. Fünf weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen. Die Formycon AG hat ihren Sitz in München und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren – darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

Kontakt:

Sabrina Müller

Director Investor Relations & Corporate Communications

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15

82152 Planegg-Martinsried

Deutschland



Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149

Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110

Mail: sabrina.mueller@formycon.com



Disclaimer:

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren können zu erheblichen Abweichungen zwischen den hier getroffenen Einschätzungen und den tatsächlichen künftigen Ergebnissen führen. Dies kann die zukünftige finanzielle Situation und generelle Entwicklung des Unternehmens wie auch die Entwicklung von Produkten betreffen. Solche bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem die Forschung und Entwicklung, den Zulassungsprozess, die Vorgehensweise von regulatorischen und anderen Behörden, klinische Studienergebnisse, Änderungen in Gesetzen und Vorschriften, die Produktqualität, Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten sowie vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Bezüglich der Pipeline-Projekte werden von der Formycon AG keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder andere Garantien übernommen, dass diese die notwendigen regulatorischen und zulassungsrelevanten Zustimmungen erhalten oder wirtschaftlich verwertbar und/oder erfolgreich sein werden. Die Formycon AG übernimmt keine Verpflichtung, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Formycon-Aktien dar. Außerdem beabsichtigt das Unternehmen mit dieser Veröffentlichung nicht, Formycon-Aktien öffentlich anzubieten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung in den USA, Kanada, Australien, Japan oder anderen Ländern vorgesehen, wo die Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Aktien untersagt ist. Diese Veröffentlichung ist ausdrücklich keine Aufforderung zum Kauf von Aktien in den USA.

