Tagesausblick für 08.05.: Zahlreiche zweistellige Kursgewinne. Datenflut geht weiter.

Eine Reihe guter Unternehmensdaten und rückläufige Renditen beflügelten heute erneut die Aktienmärkten. Dabei schob sich der DAX® über die Marke von 18.400 Punkte. Das Allzeithoch rückt damit in greifbare Nähe. Morgen geht der Datenreigen weiter.

An den Anleihemärkten haben die Bullen das Zepter in der Hand. Vor allem bei langfristigen Staatspapieren griffen die Investoren heute zu und drückten damit die Renditen. Dabei sank die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen auf 2,42 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 4,43 Prozent. Die Entwicklung an den Anleihemärkten stützte die Edelmetalle. Der Goldpreis setzte sich dabei bei 2.320 USD und die Notierung für eine Feinunze Silber bei 27,50 USD fest. Die Akteure am Ölmarkt warten weiterhin auf positive Impulse.

Unternehmen im Fokus

Infineon senkte nach einem schwachen Quartal die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2023/24. Die Aktie reagierte dennoch mit einem zweistelligen Kursaufschlag. Redcare Pharmacy bestätigte den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Schäffler legte nach guten Geschäftszahlen zweistellig zu. Das Zahlenwerk von Siemens Healthineers kam bei den Investoren nicht gut an. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnte der Medizintechnikkonzern die Erwartungen der Marktteilnehmer nicht erreichen. Das DAX®-Papier tauchte zeitweise unter die Marke von EUR 50. Die Varta-Aktie setzte den Erholungskurs fort und bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke bei EUR 10,50. Die Aktie von Vonovia klopfte an das Jahreshoch bei EUR 28,50. Zalando gelang trotz eines erneuten Umsatzrückgangs die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Zudem hält das Management am Ziel, den Umsatz 2024 zu steigern, fest. Die Aktie sprang daraufhin auf rund EUR 26. Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen von UniCredit beflügelte auch die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank.

Morgen werden unter anderem 1&1, Aurubis, Auto1 Group, BMW, Carl Zeiss Meditec, CompuGroup, Continental, Evonik, Fuchs Petrolub, GEA Group, Henkel, Jenoptik, Knorr Bremse, Lanxess, Münchener Rück., Siemens Energy, SMA Solar, Süss MicroTec und Vitesco Technologie Geschäftszahlen vorlegen. Allianz, Deutz, Drägerwerk, Mercedes-Benz, MTU Aero Engines, Vonovia und Wacker Chemie laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine:

Germany-Industrial production

Federal Reserve Vice Chair Jefferson discusses „Exploring Careers in Economics“ at Fed event

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks at MIT

Federal Reserve Board Governor Cook speaks on financial

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 118.329/18.427/18.560 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.868/17.934/18.000/18.046/18.146/18.213 Punkte

Der DAX® schraubte sich heute auf 18.427 Punkte und erreichte damit die 138,2%-Retracementlinie. Damit ist das erste Kursziel nach dem Ausbruch über die Marke von 18.213 Punkte abgearbeitet. Gelingt der Ausbruch über diese Marke eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Kreuzwiderstand von 18.560 Punkte. In diesem Bereich treffen sich Allzeithoch und der 161,8%-Retracemetlinie. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren haben wieder Extrembereich erreicht. Eine Schwäche ist jedoch noch nicht erkennbar. Rücksetzer unter 18.329 Punkte könnten eine Konsolidierung bis 18.213 Punkte auslösen. Ein nachhaltiger Trendwechsel deutet sich allerdings nicht an.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 21.03.2024 – 07.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.05.2019 – 07.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Indexanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Indexanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert der DAX® am 31.05.2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls erhalten Anleger zwar den Zinssatz, dennoch können Verluste drohen. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® Indexanleihe Protect HV4XNR* 101,25%** 31.05.2027 Barriere: 60%***; Zinssatz: 4,0 % p.a.

* Zeichnungsfrist bis 30.05.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2024; 17:15 Uhr;

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC1RFB 36,14 14835,883 14835,883 5,21 Open End DAX® HD12U4 18,81 16568,607 16568,607 10,25 Open End DAX® HD30SD 9,90 17460,6468 17460,6468 20,31 Open End DAX® HD2PNN 8,00 17655,2134 17655,2134 25,18 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2024; 17:15 Uhr

Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD45KZ 33,41 21776,5035 21776,5035 -5,38 Open End DAX® HD06YS 11,09 19544,4461 19544,4461 -15,22 Open End DAX® HC6KUE 8,19 19248,7975 19248,7975 -20,36 Open End DAX® HC6F56 6,42 19067,748 19067,748 -25,30 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.05.2024; 17:15 Uhr

