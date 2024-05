Der Dax strebt am Mittwoch weiter nach oben in Richtung seiner Bestmarke. Der deutsche Leitindex legte am Morgen in der ersten Handelsstunde 0,3 Prozent zu, mitunter angetrieben von einem Kurssprung bei der Aktie von Siemens Energy.

Allgemein machte zur Wochenmitte die Berichtssaison wieder die großen Schlagzeilen. Für den Dax bahnt sich der vierte Gewinntag in Folge an. Nach dem schwachen April ist der Leitindex verheißungsvoll in den Mai gestartet, auch wenn dieser eigentlich als schwacher Börsenmonat gilt. Zum Rekordhoch von 18.567 Punkten fehlen dem Dax nur noch weniger als 100 Punkte. Zuletzt hatte der Index mit den 21- und 50-Tage-Linien zwei weitere bedeutende Indikatorlinien im Chart hinter sich gelassen.

Schwache Zahlen zur deutschen Industrieproduktion im März bremsten am Mittwoch das Interesse der Anleger an Aktien nicht. Entsprechend konnte auch der MDax 0,4 Prozent zulegen. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es derweil etwas moderater um 0,2 Prozent nach oben.

Siemens Energy größter Gewinner im Dax

Die Aktien von Siemens Energy ragen am Mittwoch vorbörslich positiv heraus unter einer Flut an Berichtsunternehmen. Mit einem vorbörslichen Kurssprung um fast acht Prozent profitierten die Aktie davon, dass der Energietechnik-Konzern nach einem starken zweiten Geschäftsquartal seine Jahresprognose erhöhte. Die Aktien setzen sich wohl erstmals seit Juni 2023 wieder deutlich von der 20-Euro-Marke nach oben ab.

Nach zahlreichen Gewinnwarnungen, die es zuletzt gab, sendet das Unternehmen damit wieder bessere Nachrichten. Für Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan war es die größte positive Überraschung, dass das Unternehmen nun im Gesamtjahr mit einem klar positiven Zufluss von Zahlungsmitteln (Free Cashflow) rechnet. Für das Sorgenkind, die Windkrafttochter Gamesa, steht außerdem der Sanierungsplan. Laut Gupta war der Rücktritt des Gamesa-Chefs Jochen Eickholt eine zweite bedeutende Überraschung.

BMW nach Zahlen am Dax-Ende

Der Autobauer BMW hat im ersten Quartal trotz des guten Laufs bei teuren Modellen und einem Verkaufsplus weniger Gewinn eingefahren. Gegenüber dem sehr starken Vorjahresquartal wirtschaftete der Dax-Konzern in seiner wichtigsten Sparte mit Pkw spürbar weniger profitabel.

Trotz des gestiegenen Anteils noch nicht so lukrativer Elektroautos und des belastenden Modellwechsels beim wichtigen 5er-BMW sieht Konzernchef Oliver Zipse das Unternehmen auf Kurs für das Jahr und bestätigte die Prognosen. Die Aktie gab allerdings am Mittwoch nach, denn Analysten und Investoren hatten sich noch etwas mehr erhofft. Das Papier verlor kurz nach Handelsbeginn bis zu fünf Prozent und lag am Dax-Ende.

Die etwas schwächer als erwartet ausgefallene Marge im Autosegment könnte die Aktien etwas belasten, schrieb Analyst Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Außer der Automarge seien alle anderen Resultate solide, meinte Jefferies-Fachmann Philippe Houchois. Der Finanzmittelzufluss sei im ersten Quartal stark ausgefallen, merkte JPMorgan-Experte Jose Asumendi an. (mit Material von dpa-AFX)