Final-Einzug bringt BVB sieben Mio Euro mehr Gewinn

Düsseldorf (Reuters) - Der Einzug ins Finale der europäischen Champions League bringt Borussia Dortmund (BVB) in der laufenden Saison 2023/24 voraussichtlich noch einmal sieben Millionen Euro mehr Gewinn.

Der Fußball-Bundesligist schraubte seine Prognose am Mittwoch zum dritten Mal nach oben: auf 40 bis 50 (bisher 33 bis 43) Millionen Euro. Das wäre das Vier- bis Fünffache der 9,6 Millionen Euro, die der BVB im vergangenen Jahr erwirtschaftet hatte. Vor dem Siegeszug im internationalen Geschäft hatte der Tabellen-Fünfte der Bundesliga mit 15 bis 25 Millionen Euro gerechnet. Mit einem 1:0-Sieg im Rückspiel bei Paris Saint-Germain hatte sich die Mannschaft von Trainer Edin Terzic am Dienstag zum ersten Mal seit 2013 für das Finale qualifiziert.

Damals unterlag der BVB im Endspiel im Londoner Wembley-Stadion gegen den FC Bayern München mit 1:2. Nun könnte es zu einer Neuauflage des deutschen Finales kommen. Der FC Bayern gastiert am Mittwochabend bei Real Madrid, das Hinspiel endete mit 2:2. Der BVB sei im Endspiel am 1. Juni - erneut in Wembley - in jedem Fall Außenseiter, kommentierte Analyst Philipp Sennewald von Nuways. Der Halbfinal-Erfolg bringe zusätzliche Preisgelder des europäischen Fußball-Verbandes von mindestens 15,5 Millionen Euro. Gleichzeitig werden aber Siegprämien an die Spieler fällig. Der Finalsieger könne mit weiteren 4,5 Millionen Euro Prämien rechnen - und mit 3,5 Millionen für die Teilnahme am UEFA-Superpokal.

Die BVB-Aktie hatte die Prognoseanhebung am Mittwoch schon vorweggenommen: Die Papiere schnellten um 8,4 Prozent auf 4,25 Euro. Sie sind damit aber noch weit entfernt vom Ausgabekurs von elf Euro beim Börsendebüt im Jahr 2000.

