EQS-News: Im ersten Quartal 2024 meldet Mister Spex 2 Prozent Umsatzwachstum für die Gruppe und 5 Prozent für Deutschland

Im ersten Quartal 2024 meldet Mister Spex 2 Prozent Umsatzwachstum für die Gruppe und 5 Prozent für Deutschland



Berlin, 08. Mai 2024

Im ersten Quartal 2024 meldet Mister Spex 2 Prozent Umsatzwachstum für die Gruppe und 5 Prozent für Deutschland

Mister Spex erzielt im ersten Quartal 2024 Nettoumsatz von 51,1 Millionen Euro, was einem Wachstum von 2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht

Konsumklima in Deutschland bleibt gedämpft und verbessert sich nur langsam

Frühes Osterfest und warmes Wetter haben Absatz in Schlüsselkategorien beeinträchtigt

Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt

Mister Spex SE (MRX), Europas führender digital getriebener Omnichannel-Optiker, hat im ersten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 2 % auf 51,1 Mio. Euro erzielt. Laut dem monatlichen Konsumklimaindex der Gesellschaft für Konsumgüterforschung (GfK) setzte sich die Verbesserung des Konsumklimas im ersten Quartal 2024 langsam fort, blieb aber verhalten.

Kalender und Wetter beeinflussten Entwicklung der wichtigsten Produktkategorien im ersten Quartal

Die Entwicklung der wichtigsten Produktkategorien wurde durch ein frühes Osterfest beeinträchtigt, das sich negativ auf die Anzahl der Arbeitstage und damit auf die Herstellung von Korrektionsbrillen auswirkte. So ging der Umsatz mit Korrektionsbrillen im März zurück, nachdem er in den ersten beiden Monaten des Jahres um 4 % gestiegen war. Im Vergleich zum Vorjahr war der Umsatz im ersten Quartal daher mit -1 % rückläufig. Der Umsatz bei Sonnenbrillen wuchs im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 9 % bei zweistelligen Zuwachsraten im Februar und März. Das deutliche Wachstum bei Sonnenbrillen in diesem Zeitraum war hauptsächlich auf die guten Wetterbedingungen und die frühen Osterferien zurückzuführen, die sich positiv auf die Nachfrage der Verbraucher nach Outdoor-Aktivitäten und -Produkten auswirkten. Die Kategorie Kontaktlinsen verzeichnete ein Wachstum von 2 % und erholte sich damit deutlich gegenüber einem Rückgang von 11 % im ersten Quartal 2023.

Segmente durch Kalendereffekte und rückläufiges internationales Geschäft beeinträchtigt

Der deutsche Markt verzeichnete im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 5 %. Grundlage dafür bildete ein robustes einstellige Wachstum in den ersten beiden Monaten des Jahres. Die anfängliche Dynamik wurde jedoch durch das frühe Osterfest und weniger Arbeitstage im März gedämpft, da in der Folge weniger Korrektionsbrillen verkauft wurden. Treiber für das 5-prozentige Umsatzwachstum in Deutschland waren Sonnenbrillen mit einem Zuwachs von 11 % und Kontaktlinsen mit einem Wachstum von 14 % gegenüber dem Vorjahr. Der Verkauf von Korrektionsbrillen stagnierte dagegen.

International ging der Umsatz um 8 % zurück, was vor allem auf die skandinavischen Märkte, die Schweiz und Großbritannien zurückzuführen war, deren verminderter Leistungsbeitrag nur teilweise durch positive Entwicklungen in den Niederlanden kompensiert werden konnte. In der Betrachtung der einzelnen Produktkategorien wurde die Entwicklung im ersten Quartal fast vollständig von den geringeren Umsätzen mit Kontaktlinsen bestimmt, die international etwa 41 % des Gesamtumsatzes ausmachten.

Profitabilität bleibt auf Vorjahresniveau

Das bereinigte EBITDA für das erste Quartal 2024 lag mit -3,2 % etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Während die Bruttogewinnmarge aufgrund des geringeren Beitrags von Korrektionsbrillen im Gesamtmix gesunken ist, hat sich das Betriebskostenprofil im ersten Quartal 2024 verbessert. Der Personalaufwand, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen IFRS2-Anpassungen, verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 %. Diese Verbesserung ist besonders bemerkenswert, da im ersten Quartal vier zusätzliche Stores eröffnet wurden.

Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt

2024 wird Mister Spex sich darauf konzentrieren, das Geschäftsmodell der Stores im bestehenden Portfolio zu optimieren und die innovativen und einzigartige Mister Spex EyeD-Technologie weiterzuentwickeln. Dirk Graber, CEO von Mistet Spex, erklärt: „Obwohl das erste Quartal 2024 eine Herausforderung war, freuen wir uns auf das, was vor uns liegt. Im Geschäftsjahr 2024 werden wir durch den Ausbau des bestehenden Sortiments und zusätzliche Dienstleistungen sowohl online als auch offline mehr Wert für unsere Kunden schaffen.”

Mister Spex bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024. Das Management erwartet ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und eine positive bereinigte EBITDA-Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Der Quartalsbericht und weitere Informationen für Analysten und Investoren sind auf der Mister Spex Investor Relations Website verfügbar. Die Halbjahresergebnisse werden am 29. August 2024 veröffentlicht.

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung in T €

Weitere Leistungsindikatoren Q1 2024 Q1 2023 Veränderung Q1 2024 Q1 2023 Veränderung Umsatzerlöse 51.115 50,099 2 %

Aktive Kund*innen3 (in Tausend)

1,747 1,716 2 % Umsatzerlöse DE 39,499 37,525 5 %

Anzahl der Bestellungen4

(in Tausend)

521 519 0 % Umsatzerlöse INT 11,616 12,574 -8 %

Durchschnittlicher Bestellwert5 (in €)

96,8 92,4 5 % Bruttoergebnis1 26,582 26,860 -1 %



Bruttomarge1 52 % 53,6 % -161 Bp



Bereinigtes EBITDA2 -1,640 -1,637 0 %





Umsatzerlöse nach Produktkategorien und Segmenten.

Deutschland International

Gesamt In T € Q1 2024 Q1 2023 Q1 2024 Q1 2023 Q1 2024 Q1 2023 Umsatzerlöse Korrektionsbrillen 21,126 21,119 3,346 3,576 24,472 24,696 Sonnenbrillen 7,954 7,158 3,350 3,192 11,304 10,350 Kontaktlinsen 9,544 8,402 4,749 5,646 14,293 14,048 Produktkategorien Gesamt 38,625 36,679 11,445 12,415 50,070 49,094 Sonstige Dienstleistungen 874 846 171 159 1,045 1,006 Gesamt 39,499 37,525 11,616 12,574 51,115 50,099

1) Das Management definiert das Bruttoergebnis als Umsatz abzüglich Materialaufwand und die Bruttomarge als das Verhältnis von Bruttoergebnis zu Umsatz.

2) Bereinigtes EBITDA, definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, bereinigt um Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen nach IFRS 2, einmalige Transformationskosten und andere Einmaleffekte, die nicht Teil des regulären Geschäftsverlaufs sind.

3) Kund*innen, die in den letzten 12 Monaten vor Stornierungen bestellt haben.

4) Bestellungen nach Stornierungen und nach Retouren.

5) Berechnet als Umsatz geteilt durch die Anzahl der Bestellungen nach Stornierungen und nach Retouren in den letzten zwölf Monaten.

Über Mister Spex SE:

Die 2007 gegründete Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, ‚Mister Spex‘) ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen, das sich zum führenden digital getriebenen Omnichannel-Optiker in Europa entwickelt hat. Mister Spex war an der Spitze des Wandels der Branche und hat sich von einem reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 7,1 Millionen Kund*innen und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie stationären Einzelhandelsfilialen entwickelt. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens, von digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kund*innen zu einem Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kund*innenservice, die eigenen Filialen und einem umfangreichen Netzwerk aus Partneroptiker*innen.

