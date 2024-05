Ex-BASF-Chef Brudermüller ist neuer Mercedes-Aufsichtsratsvorsitzender

STUTTGART (dpa-AFX) - Der ehemalige Vorstandschef des Chemiekonzerns BASF , Martin Brudermüller, ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender von Mercedes-Benz . Das Kontrollgremium wählte den 63 Jahre alten Manager nach der Online-Hauptversammlung am Mittwoch zum Nachfolger von Bernd Pischetsrieder (76), wie der Autobauer in Stuttgart mitteilte. Brudermüller war bereits zuvor im Aufsichtsrat und vor einem Jahr für den Chefposten vorgeschlagen worden. Seine Amtszeit bei BASF in Ludwigshafen war im April nach sechs Jahren zu Ende gegangen.

Der frühere BMW - und VW -Chef Pischetsrieder war seit 2014 im Aufsichtsrat von Mercedes. 2021 wurde er zum Vorsitzenden gewählt. Das Gremium kontrolliert das Management um Vorstandschef Ola Källenius. In die Amtszeit Pischetsrieders fielen mehrere strategisch wichtige Entscheidungen der Stuttgarter, darunter die Abspaltung von Daimler Truck und die Umbenennung der damaligen Daimler AG in Mercedes-Benz Group AG./jwe/DP/nas