Krieg, Krisen, Inflation: Investieren in widerstandsfähige Konzerne @TimSchaeferMedia | Invest 2024

Timestamps:

00:00 ► Einführung und konservative Anlagestrategie

02:45 ► Stabilität und Krisenfestigkeit bei der Auswahl von Aktien

06:32 ► Verzicht auf Derivate und Absicherungsstrategien?

10:00 ► Erfahrungen mit Insolvenzfällen im Depot

14:09 ► Vorteile der Buy-and-hold-Strategie

23:47 ► Kein Interesse an Kryptowährungen?

24:45 ► Aktien als langfristige Anlageklasse

25:35 ► Immobilien als Ergänzung zu Aktien

28:00 ► Der einfache Investmentprozess von Tim Schäfer

30:00 ► Rüstungsunternehmen als langfristige Investition?

31:07 ► Herausforderungen bei der Bewertung von Bankaktien

34:00 ► Nike als langfristiger Standardwert?

36:46 ► Die Bedeutung eines ausgewogenen Portfolios

38:00 ► Chancen und Risiken von Private Equity

39:00 ► REITs als attraktive Anlageklasse?

43:48 ► Risiken bei Investitionen in China

46:15 ► Geduld und Gelassenheit beim Investieren

47:13 ► Die aktuelle Stimmung am Markt



