AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy setzen Rally an der Dax-Spitze fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben am Donnerstag an ihren Kurssprung zur Wochenmitte angeknüpft. Die Papiere des Energietechnikkonzerns stiegen bis zum Nachmittag um drei Prozent auf 23,24 Euro und erreichten das Niveau von Juni 2023. Damit zogen sie zudem an die Dax-Spitze . Der deutsche Leitindex bewegte sich zuletzt mit einem Plus von 0,78 Prozent in der Nähe seines Rekordhochs.

Analysten äußerten sich nun überwiegend positiv, nachdem Siemens Energy am Mittwoch nach einem starken Quartal die Prognose erhöht hatte. Die Nachfrage für die Netzwerktechnologie beeindrucke weiterhin, schrieb etwa der Experte Sean McLoughlin von der Bank HSBC. Zudem schienen die Probleme im Verluste schreibenden Windgeschäft von Siemens Gamesa unter Kontrolle zu sein. Der Sanierungsplan für diese Sparte sollte das Vertrauen in eine Erholung der Profitabilität stärken./la/he