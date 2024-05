Zeitung - T-Mobile US will Teile von U.S. Cellular übernehmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Die US-Tochter der Deutschen Telekom will einem Medienbericht zufolge in den USA zukaufen.

T-Mobile US stehe kurz davor, einen Teil des Unternehmens U.S. Cellularfür mehr als zwei Milliarden Dollar zu übernehmen, berichtete das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Dabei sollten einige Geschäftsbereiche und Mobilfunklizenzen an T-Mobile gehen. Auch der Mobilfunker Verizon sei in Gesprächen mit U.S. Cellular über Zukäufe. Dabei gehe es aber um eine von T-Mobile getrennte Transaktion.

Die drei Unternehmen reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters nach Stellungnahmen.

(Bericht von Akash Sriram, geschrieben von Ralf Bode; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)