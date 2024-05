GNW-Adhoc: Banque Internationale à Luxembourg geht mit Temenos live und modernisiert Kernbankengeschäft und Zahlungsverkehr

^DUBLIN, Irland, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Temenos Community Forum

- Temenos (https://www.temenos.com/) (SIX: TEMN) hat heute bekanntgegeben, dass Banque Internationale (https://www.bil.com/) à Luxembourg (BIL), eine der größten Universalbanken in Luxemburg, den Betrieb mit Temenos Core Banking und Payments in Betrieb genommen hat, um die Agilität und Effizienz ihrer Retail-, Corporate- und Private-Banking-Aktivitäten zu steigern. Mit diesem Schritt erhält die BIL die neuesten Banking-Funktionen von Temenos auf einer modernen, API-gesteuerten Plattform. Die BIL wird damit in der Lage sein, neue Produkte schnell auf den Markt zu bringen und das Kundenerlebnis durch datengestützte Personalisierung zu verbessern, während gleichzeitig Kosten eingespart und Leistung und Produktivität gesteigert werden. Die 1856 gegründete BIL ist die älteste Universalbank Luxemburgs und wird von der Europäischen Zentralbank als systemrelevant eingestuft. Mit einer Bilanzsumme von 44,1 Mrd. EUR ist die BIL ein wichtiger Akteur in den Bereichen Privatkundengeschäft, Geschäftskundengeschäft, Firmenkundengeschäft und institutionelles Geschäft sowie Treasury und Finanzmarktdienstleistungen. Nach einem komplexen Transformationsprojekt, bei dem das 30 Jahre alte Kernbankensystem abgelöst wurde, konnte die Umstellung auf die neue Temenos- Plattform an nur einem Wochenende erfolgreich abgeschlossen werden. Dies war das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen der BIL, dem Temenos-Lieferpartner LTIMindtree und einem engagierten multifunktionalen Team von Temenos. Die neue Temenos Bankenplattform ermöglicht der BIL die Integration und Automatisierung einer breiten Palette von Funktionen, darunter Geldkonten, Einlagen, Kredite, Wertpapiere und Treasury. Die Bank ist außerdem in der Lage, größere Transaktionsvolumina zu verarbeiten, schneller zu liefern und die operative Effizienz durch digitalisierte Prozesse zu steigern, was die Kosten senkt und das Kundenerlebnis verbessert. Die BIL fungiert auch als Zahlungsplattform für andere Finanzinstitute und verarbeitet täglich bis zu 200.000 komplexe Zahlungen in mehreren Währungen. Mit Temenos Payments Hub hat die Bank die gesamte Abwicklung des Zahlungsverkehrs auf einer einzigen Plattform konsolidiert, einschließlich SEPA, Target2 und Cross-Border, um den Zahlungsverkehr für alle Kunden zu vereinfachen und zu standardisieren. Durch die nahtlose Integration mit den Kernprozessen der Bank, die auf derselben strategischen Technologieplattform laufen, kann die Umgebung massiv skaliert werden, um Spitzenzeiten für alle Zahlungsarten und -verfahren zu bewältigen. Mit der einheitlichen Code-Basis von Temenos für Kernbankengeschäft und Zahlungsverkehr wird die BIL von einem höheren, nachhaltigen Investitionsniveau in Forschung und Entwicklung profitieren. Darüber hinaus ermöglicht die einheitliche Plattform von Temenos eine schnellere und kostengünstigere Aktualisierung und Wartung, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt. Jeffrey Dentzer, CEO der Banque Internationale à Luxembourg, kommentierte dies wie folgt: ?Wir freuen uns über den Abschluss der Migration auf die moderne, zukunftssichere Kernbankenplattform von Temenos. Es war ein umfangreiches Umstrukturierungsprojekt, das mit einem ?Big Bang" für alle Geschäftsbereiche endete. Auf der Temenos-Plattform können wir allen unseren Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen anbieten und ein nachhaltiges Wachstum für die kommenden Jahre sicherstellen." William Moroney, President - International, Temenos, erklärte: ?Ich möchte den Teams der Banque Internationale à Luxembourg, LTIMindtree und Temenos zur erfolgreichen Umsetzung dieser großen, komplexen Transformation gratulieren. Durch die Zusammenführung mehrerer Geschäftsbereiche auf der sicheren, skalierbaren Cloud-nativen Plattform von Temenos ist die BIL für zukünftiges Wachstum bestens aufgestellt." Temenos bietet eine einzige Plattform für alle vertikalen Bankbereiche und Geschäftssegmente, einschließlich Zahlungsverkehr und Kernbankengeschäft, und seine Kunden profitieren dadurch von höheren, nachhaltigen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich Bankensoftware und belegt in acht Kategorien, einschließlich Kernbankengeschäft und Zahlungsverkehr, den ersten Platz im globalen IBS-Umsatzranking 2023 (https://www.temenos.com/news/2023/07/12/ibs-intelligence-recognizes-temenos-as- the-1-best-selling-banking-software-across-eight-categories-the-highest-awarded- to-any-technology-provider/). Über Temenos Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Composable Banking und unterstützt Kunden in 150 Ländern bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und moderner Kundenerlebnisse. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos Software einsetzen, erreichen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das fast halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und eine Eigenkapitalrendite, die das Zweifache des Branchendurchschnitts beträgt. Auch ihre IT-Ausgaben für Wachstum und Innovation sind doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com (http://www.temenos.com/). °