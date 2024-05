Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG ISIN: AT0000A25NJ6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.05.2024 Kursziel: 22,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Konfidenz sollte mit Erreichen der Jahresziele 2023 und neuen Großaufträgen im Kerngeschäft nun spürbar zunehmen Wolftank wird am 17. Mai den Geschäftsbericht für 2023 veröffentlichen. Mit Erfüllung der Guidance zeichnet sich eine starke Entwicklung in H2/23 ab. Darüber hinaus vermeldete das Unternehmen vergangene Woche zwei Großaufträge im Kerngeschäft. Hohe Profitabilität erwartet: Wir gehen davon aus, dass Wolftank die Jahresziele 2023, die einen Konzernumsatz zwischen 74,0 und 91,0 Mio. EUR sowie ein EBITDA zwischen 4,9 und 6,7 Mio. EUR vorsehen, erreichen konnte. Konkret sehen unsere Prognosen nach wie vor ein Erlösniveau i.H.v. 85,6 Mio. EUR (Konsens: 82,9 Mio. EUR; Vj.: 62,7 Mio. EUR) und ein EBITDA von 5,1 Mio. EUR (Konsens: 5,7 Mio. EUR; Vj.: 3,6 Mio. EUR) vor. Hervorzuheben ist, dass Wolftank mit Erreichen der Zielspannen eine u.E. bemerkenswerte Entwicklung im zweiten Halbjahr 2023 gelungen sein dürfte. Schon die Unterkante der Umsatz-Bandbreite impliziert für H2 ein Wachstum von knapp 30% yoy (Oberkante: +80% yoy; Mid Point: +55% yoy), das nur zum Teil auf die im Oktober 2023 mehrheitlich übernommene Petroltecnica SpA (MONe: Jahresumsatz rd. 35 Mio. EUR) zurückzuführen wäre. Vielmehr erwarten wir neben solidem organischem Wachstum im Kerngeschäft der Industriebeschichtungen und Umweltsanierung eine signifikante Erlössteigerung aus dem jüngeren Geschäftsfeld Wasserstoff & Erneuerbare Energien, auf das zuletzt der Großteil des Auftragsbestands (30.06.2023: 44,1 Mio. EUR) entfiel. Ergebnisseitig dürfte Wolftank bei Zielerreichung auf Gesamtjahressicht eine EBITDA-Steigerung von mehr als 33% yoy gelungen sein, was für H2 eine hohe operative Marge zwischen 8,8 und 9,3% (Mid Point: 9,1%; Vj.: 6,5%) impliziert und u.E. die steigende Profitabilität im zuvor noch defizitären Wasserstoff-Segment widerspiegelt. Neue Großaufträge im Kerngeschäft, Visibilität für 2024 ff. wächst: Während Wolftank das Kerngeschäft in der Regel über Rahmenverträge abwickelt und hier keine Kennzahlen zum Auftragsbestand vorweist, gab das Unternehmen jüngst zwei mehrjährige Großaufträge im Gesamtwert von 6,7 Mio. EUR bekannt, die von den italienischen Tochtergesellschaften Mares und Petroltecnica gewonnen wurden. Mares ist seit Ende 2021 ein Joint Venture der Wolftank Group und Kuwait Petroleum Italia und wurde mit dem Bau einer strategisch wichtigen Tankstelle nahe Rom beauftragt. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf ca. 3,1 Mio. EUR und das Projekt soll im Oktober 2024 beginnen. Petroltecnica wiederum erhielt von Italgas Reti einen Großauftrag im Bereich Umweltsanierungen und Abfallmanagement in Nord- und Zentralitalien. Der Vertrag umfasst eine Laufzeit von drei Jahren und hat ein Volumen von 3,6 Mio. EUR. Mit den neuen Großaufträgen und insb. bei Erreichen der Jahresziele 2023 sehen wir die Konfidenz hinsichtlich der Unternehmensentwicklung in 2024 ff. spürbar gestärkt. Für das laufende Jahr stellte das Management bereits ein Erlösvolumen zwischen 100 und 120 Mio. EUR und eine weitere Profitabilitätssteigerung in Aussicht. Wir halten allein schon angesichts des volljährigen Konsolidierungseffekts von Petroltecnica das obere Ende der Ziel-Range für realistisch. Aufgrund wachsender Unsicherheiten bzgl. der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung im deutschen Verkehrssektor nehmen wir zwar unsere Prognosen für das Wasserstoff-Segment etwas zurück, da Wolftank hier bislang überwiegend in Italien tätig ist und zuletzt einige Großaufträge meldete, sollte die Entwicklung in Deutschland kurzfristig unkritisch sein. Fazit: Die jüngsten Großaufträge untermauern unsere positive Sicht auf den Investment Case und sollten im Verbund mit einer starken Entwicklung in H2/23 der Aktie frische Impulse geben. Wir bestätigen unser Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 22,00 EUR. 