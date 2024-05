STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Knock-out-Put auf Gamestop (WKN LX36TD)

Die sogenannten Meme-Aktien haben in dieser Woche die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. Die Gamestop-Aktie zum Beispiel hat sich seit dem Beginn der Woche mehr als verdoppelt, weil Finfluencer Keith Gill, der unter dem Pseudonym "Roaring Kitty" bekannt ist, erneut unterstützende Posts veröffentlicht hatte. Nach einer Funkpause von rund 3 Jahren hat Gill wieder begonnen, sich über die Plattform x zu äußern. Einen Knock-out-Put auf Gamestop haben Anleger in Stuttgart vermehrt gekauft.

2. Knock-out-Call auf BMW (WKN ME1MC4)

BMW hatte seine aktuellen Quartalsergebnisse vor kurzem vorgelegt und dabei negativ überrascht. Es wurde deutlich, dass der Margendruck gestiegen war. Der Autobereich musste eine geringer als erwartete Profitabilität vermelden. Die operative Marge sank auf 8,8 %, während 9,2 % erwartet wurden. Die BMW-Aktie tendierte seitdem seitwärts bis abwärts und konnte in der abgelaufenen Woche um knapp 2 % leicht zulegen. Mittelfristig bleibt die Aktie seit dem Oktobertief 2023 in einem Aufwärtstrend. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf BMW gekauft.

3. Call-Optionsschein auf Vonovia (WKN ME15QU)

Vonovia konnte mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen dank eines stabilen Wertes im Immobilienportfolio überzeugen und einen Gewinn erwirtschaften. In diesem Jahr stand die Aktie allerdings deutlich unter Druck, obwohl der DAX insgesamt positiv performt hatte. Anleger setzen aktuell offenbar auf Nachzügler, so auch auf Vonovia, die in dieser Woche um knapp 5 % gestiegen ist. Ein Call-Optionsschein auf den Wohnungsbaukonzern wird in Stuttgart sehr rege gehandelt, aber mehrheitlich verkauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX startete schwach in den Handelstag und erreichte kurz nach Handelsbeginn sein vorläufiges Tagestief bei knapp 18.750 Punkten. Im weiteren Verlauf kehrte die Kauflaune wieder etwas zurück. Um 13 Uhr notiert das deutsche Aktienbarometer knapp 0,5% im Plus bei fast 18.800 Zählern. Dagegen startete das Euwax Sentiment positiv in den Tag. Doch diese Tendenz wurde im weiteren Handelsverlauf wieder aufgegeben und das Euwax Sentiment fiel in den negativen Bereich zurück, aktuell bei -11 Punkten.

