Dax-Widerstand: 18.850 18.900 Dax-Unterstützung: 18.635 18.570

Dax-Rückblick:

Der Dax sah nach den US-Produzentenpreisen um 14:30 Uhr die erwartete Volatilität und fiel kurz nach der Veröffentlichung der Daten um gut 90 Punkte bis auf 18.635 Punkte. Der Kurseinbruch war allerdings nur von kurzer Dauer. Innerhalb von wenigen Minuten wurden sämtliche Kursverluste wieder egalisiert - ein klares Signal der Stärke.

Die Rallybewegung, die dann am Abend folgte, setzt sich nach zögerlichem Handelsstart heute zunächst weiter fort.

Dax-Ausblick:

Um 14:30 Uhr werden die US-Konsumentenpreise (also die Inflationsrate) publiziert. Aus charttechnischer Sicht sind neue Allzeithochs oberhalb von 18.850 Punkte für heute sehr wahrscheinlich.

Ob sich die Rallybewegung dann direkt weiter Richtung 19.000 Punkte fortsetzen wird oder nach dem avisierten Hoch eine neue Verkaufswelle startet, hängt vor allem von den oben angesprochenen US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr ab. Hier muss wie immer mit allem gerechnet werden. Der charttechnische Vorteil liegt aber aktuell klar auf der Seite der Optimisten.

Quelle: Tradingview

