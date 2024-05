EQS-Media / 15.05.2024 / 09:51 CET/CEST



Your Family Entertainment AG lanciert die innovative IP 'Die Magischen Zahnfeen' – Spannende Abenteuer, die Kindern die Welt der Zahnpflege spielerisch eröffnen!

München, den 15. Mai 2024

Mit großer Freude präsentiert die Your Family Entertainment AG (YFE) ihre neueste Attraktion im familienfreundlichen Fernsehprogramm: „Die Magischen Zahnfeen“. Dieses innovative Programm, das nun Teil des globalen Portfolios von YFE geworden ist, verspricht, Kinder und ihre Familien in eine Welt voller Magie und Abenteuer zu entführen.

„Die Magischen Zahnfeen“ kombiniert Unterhaltung mit interaktiven Lernmöglichkeiten, indem es Kindern wichtige Werte wie Freundschaft, Mut und die Bedeutung guter Zahnpflege nahebringt. Die Serie wurde in Kooperation mit führenden Pädagogen und Zahnärzten entwickelt, um eine sowohl informative als auch fesselnde Erfahrung zu garantieren.

Mit Episoden in mehreren Sprachen bietet „Die Magischen Zahnfeen“ weltweit unterhaltsame Abenteuer, die Kinder nicht nur unterhalten, sondern auch spielerisch an gesunde Gewohnheiten heranführen. Die positiv gezeichneten Charaktere helfen, die Angst vor dem Zahnarzt zu reduzieren und fördern die Zahnpflege von klein auf.

Die Your Family Entertainment AG plant, das Universum der „Magischen Zahnfeen“ durch Expansionen im Fernsehbereich sowie neue Entwicklungen in den Bereichen Print, Online, Gaming und Merchandising weiterzuentwickeln. Ziel ist es, „Die Magischen Zahnfeen“ global zu etablieren und die Marke durch die Schaffung neuer Inhalte weiter auszubauen.

„Kinder verdienen das Beste, und genau das bieten wir mit 'Die Magischen Zahnfeen'. Wir sind stolz darauf, ein Programm vorzustellen, das die Kinder nicht nur unterhält, sondern auch lehrt und inspiriert – und dabei ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert … denn gesunde Zähne stärken das Selbstvertrauen, erleichtern die Kommunikation und verbessern soziale Interaktionen. In YFE´s bewährten Tradition behandeln wir wichtige Aspekte wie Gesundheit, Naturbewusstsein oder Freundschaft – Diese Inhalte, die das Leben von Kindern bereichern, werden durch spezielle Highlight-Tage auf unseren Fix&Foxi & RiC TV Sendern auf unterhaltsame Weise vermittelt.“ erklärt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainment AG.

Am 25. September, dem Dental-Health-Day, wird der Fernsehtag dem Thema Zahngesundheit gewidmet, und zwar auf allen FixFoxi Sendern, Fix&Foxi TV DACH, Fix&Foxi Channel MEAfrica und Fix&Foxi Channel LatAmUS.

Wir planen am Dienstag, dem 4. Juni 2024 um 9:30 Uhr eine spezielle Online-Einführungsveranstaltung im Rahmen des wöchentlichen „YFE Innovation Tuesdays“. Wir laden alle Medienvertreter herzlich ein, an der Premiere teilzunehmen und über dieses einzigartige neue Angebot zu berichten. Für weitere Informationen und Zugang zu exklusiven Vorschauen kontaktieren Sie bitte: laurence.robinet@yfe.tv.

Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (YFE), mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie „Enid Blyton“, „Fix & Foxi“ und „Cosmo & Wanda – Wenn Elfen helfen“. Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender „Fix&Foxi TV“, der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender „RiC TV“ sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Seit 2021 sind die Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood/US, Hauptaktionär der YFE. Kartoon Studios bieten unter dem Motto „Content with a Purpose“ qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.

