ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Richemont auf 'Overweight' - Ziel 165 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im zweiten Halbjahr und Schlussquartal des vergangenen Geschäftsjahres ihre Erwartungen an den Umsatz und da operative Ergebnis (Ebit) erfüllt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alle Regionen außer dem asiatisch-pazifischen Raum hätten dazu beigetragen, und beruhigend sei, dass es bei der Profitabilität keine Überraschungen gegeben habe. Dazu begrüßte die Expertin die Wahl des designierten neuen Konzernchefs Nicolas Bos./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 07:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 07:38 / BST

