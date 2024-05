Orascom Development Holding AG: hat die konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlicht

Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Orascom Development Holding (“ODH”) (SIX ODHN.SW) hat die konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlicht.

Im Q1 2024 erzielte ODH eine gute Performance mit einem Immobilienumsatz von CHF 256.7 Millionen, 143.1% als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz erhöhte sich trotz des schwierigen Geschäftsumfelds um 15.7% auf CHF 151.5 Millionen.

Wichtigste Highlights im Q1 2024

Der Gesamtumsatz stieg um 15.7% auf CHF 151.5 Millionen.

Das bereinigte EBITDA erhöhe sich um 19.9% auf CHF 44.0 Millionen, bei einer Marge von 29.0%.

Bereinigter Reingewinn von CHF 26.7 Millionen, ein Plus von 3.1% gegenüber dem Q1 2023.

Netto-Immobilienverkäufe stiegen um 143.1% auf CHF 256.7 Millionen, der höchste Q1-Umsatz in der Geschichte von ODH.

Cashflow aus dem operativen Geschäft mit CHF 42.4 Millionen wieder im positiven Bereich, ein Zeichen für operative Exzellenz.

Altdorf, 21. Mai 2024 - Trotz der Herausforderungen durch den anhaltenden Krieg in Gaza, die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Ägypten hat ODH im Q1 2024 eine solide operative und finanzielle Leistung erzielt. Dies untermauert die Solidität unseres diversifizierten Geschäftsmodells, das dem zugrunde liegenden Kerngeschäft ermöglicht hat, den Turbulenzen zu trotzen und eine robuste Performance zu erzielen. Das umsichtige Kostenmanagement hat ebenfalls zur guten operativen Leistung beigetragen, und die Auswirkungen der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in Ägypten abgefedert. Darüber hinaus weist das Unternehmen eine solide Bilanz mit gesunder Liquidität und hohem Cashflow auf, was ODH in eine gute Position versetzt, um künftige Wachstumschancen zu nutzen.

Finanzieller Rückblick

Q1 2024:

Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds und der erhöhten globalen Volatilität erzielte ODH im Q1 2024 eine solide Leistung. Der Gesamtumsatz im Q1 2024 stieg um 15.7% auf CHF 151.5 Millionen. Der Bruttogewinn erhöhte sich um 9.0 % auf CHF 46.2 Millionen, während die Bruttogewinnmarge leicht auf 30.5 % (Q1 2023: 32.4 %) sank. Grund dafür war der zunehmende Druck auf die Materialkosten aufgrund des inflationären Umfelds, mit dem ODH konfrontiert ist. Der Anstieg des Umsatzes und des Bruttogewinns resultierte aus der Beschleunigung der Bautätigkeit, wobei der Immobilienumsatz CHF 87.4 Millionen erreichte, eine Zunahme von 13.8% gegenüber dem Vorjahr, sowie aus der verbesserten Geschäftsentwicklung der Segmente mit wiederkehrenden Erträgen, die im Q1 2024 um 18.5% auf CHF 64.1 Millionen stiegen.

Das adjustierte EBITDA von ODH erhöhte sich um 19.9% auf CHF 44.0 Millionen, bei einer Marge von 29.0% und bestätigt damit die operative Exzellenz. Die Verwaltungskosten reduzierten sich um 7.1% auf CHF 9.1 Millionen. Sonstige Gewinne und Verluste wiesen im Q1 2024 einen Verlust von CHF 62.4 Millionen auf, der hauptsächlich auf einen einmaligen Wechselkursverlust im Zusammenhang mit der Abwertung des EGP gegenüber ausländischen Währungen zurückzuführen ist. Der Anteil der ODH an assoziierten Unternehmen wies einen Verlust von CHF 1.2 Millionen gegenüber CHF 7.6 Millionen im Q1 2023 aus. Die geringere Performance der Beteiligung an Andermatt Swiss Alps führte zu einem Verlust von CHF 1.7 Millionen im Q1 2024 gegenüber einem Gewinn von CHF 7.3 Millionen im Q1 2023. Grund dafür waren die einmaligen Transaktionen im Q1 2023. Die Finanzierungskosten stiegen aufgrund des Zinsanstiegs um 66.0% auf CHF 17.6 Millionen. Der bereinigte Reingewinn ohne Einmaleffekte (einschliesslich Währungsverluste oder -gewinne und nicht-operative einmalige Transaktionen) erreichte im Q1 2024 CHF 26.7 Millionen, was einem Anstieg von 3.1% entspricht (Q1 2023: CHF 25.9 Millionen). Einschliesslich der einmaligen Transaktionen wies das Unternehmen einen Nettoverlust von CHF 35.7 Millionen aus, verglichen mit einem Nettogewinn von CHF 10.5 Millionen im Q1 2023, hauptsächlich aufgrund der Abwertung des EGP, die dem Unternehmen einen Währungsverlust von CHF 56.9 Millionen im Quartal bescherte.

Gruppe Immobilien: Immobiliengeschäft erzielt ein hervorragendes finanzielles und operatives Ergebnis, mit einem Anstieg der Netto-Immobilienverkäufe um 143.1% auf CHF 256.7 Millionen.

Im Q1 2024 stiegen die Netto-Immobilienverkäufe im Vergleich zum Q1 2023 um 143.1% auf CHF 256.7 Millionen. Dieser bemerkenswerte Wachstumstrend zeigt, dass die Branche den Herausforderungen des aktuellen Marktumfelds standhaft und widerstandsfähig standhält. Der bemerkenswerte Anstieg des Nettoumsatzes beweist die Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit der Branche, sich auch unter ungünstigen Umständen zu behaupten, und gibt so einen positiven Ausblick auf die Zukunft des Immobiliensektors. Der Netto-Immobilienumsatz der ägyptischen Tochtergesellschaft hat sich im Q1 2024 gemessen in EGP deutlich verbessert. Obwohl sich diese operative Verbesserung bei der Umrechnung in CHF nicht vollständig im Wert der von ODH unter Vertrag genommenen Einheiten widerspiegelte, ist es erwähnenswert, dass der Netto-Immobilienumsatz von ODE im Vergleich zum Q1 2023 in lokaler Währung um 218.3 % auf EGP 8.8 Milliarden zunahm. Der Anstieg der Verkäufe in allen Destinationen wurde durch eine Erhöhung der durchschnittlichen Verkaufspreise und eine höhere Anzahl der verkauften Einheiten erreicht, die im Vergleich zu Q1 2023 um 111.6% auf 696 Einheiten gestiegen sind. Der Immobilienumsatz erhöhte sich um 13.8% und lag im Q1 2024 bei CHF 87.4 Millionen. Zudem erhöhte sich auch das adjustierte EBITDA im um 8.8% auf CHF 32.1 Mio. Die gesamten abgegrenzten Erträge aus Immobilien, die noch nicht verbucht wurden, stiegen um 7.7% auf CHF 665.1 Millionen, was eine gute Sichtbarkeit der Immobilienerträge in allen Destinationen in den nächsten drei bis vier Jahren gewährleistet.

Gruppe Hotels: Trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten verzeichnete das Hotelsegment einen guten Start mit einer Umsatzsteigerung von 10.6% auf CHF 44.9 Millionen.

Trotz des herausfordernden globalen makro- und geopolitischen Umfelds, insbesondere im Nahen Osten, und des saisonalen Effekts, der durch den heiligen Monat Ramadan verursacht wurde, lieferte das Hotelsegment im Q1 2024 eine gute Performance. Die Hotels erwirtschafteten einen Umsatz von CHF 44.9 Millionen, was einer Steigerung von 10.6% gegenüber dem Q1 2023 entspricht. Durch dieses Umsatzwachstum stieg der Bruttogewinn auf CHF 10.3 Millionen, entsprechend einer Zunahme um 1% gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum ist auf eine gute Auslastung und höhere Zimmerpreise zurückzuführen, trotz anhaltender Herausforderungen in der Industrie. Ebenso gelang es, eine gesunde Marge beizubehalten und ein gutes finanzielles Ergebnis zu erzielen, mit einem EBITDA von CHF 18.3 Millionen, 32.6% mehr als vor einem Jahr, bei einer Marge von 40.8% gegenüber 34.0% im Q1 2023. ODH hat zudem in die Liegenschaften investiert, einschliesslich von Verbesserungen der Einrichtungen und der technischen Infrastruktur. Damit stellen wir sicher, dass den Gästen weiterhin das bestmögliche Erlebnis geboten wird. ODH wird die anhaltenden Herausforderungen in der Branche weiterhin beobachten und die Strategien wo nötig anpassen. So wird sichergesellt, dass auch weiterhin gute Ergebnisse und ein einmaliges Kundenerlebnis erzielt werden kann.

Wiederkehrende Einnahmen bei gewerblichen Vermögenswerten: Die Erträge sind dank der erfolgreichen Restrukturierung um 42.2% auf CHF 19.2 Mio. gestiegen, und das adjustierte EBITDA nahm um 483.3% auf CHF 3.5 Millionen zu.

Das Segment der kommerziellen Vermögenswerte spielt eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung des Wachstums der Gruppe und der Abschirmung der Aktivitäten gegen konjunkturelle Abschwächungen, die durch unvorhersehbare Ereignisse verursacht werden. Trotz der Abwertung der ägyptischen Währung wuchs das Segment der kommerziellen Vermögenswerte weiterhin deutlich. Infolgedessen sicherte sich die Gruppe mehr wiederkehrende Einnahmequellen, was zu einem Umsatzanstieg von 42.2% auf CHF 19.2 Millionen im Q1 2024 führte. Mit seinem kontinuierlichen Wachstum dürfte das Segment der kommerziellen Vermögenswerte weiterhin eine stabile Cashflow-Quelle darstellen und die Geschäftstätigkeit der Gruppe vor unvorhergesehenen wirtschaftlichen Schwankungen schützen.

Details zu den Destinationen

El Gouna, Rotes Meer:

Die Verkäufe neuer Immobilien stiegen im Q1 2024 um 232.7% auf CHF 116.1 Millionen. Die internationalen Verkäufe machten dabei 42% der gesamten Immobilienverkäufe aus, verglichen mit 33% im Vorjahr. ODH erhöhte den durchschnittlichen Verkaufspreis der Immobilien um 25.6% auf CHF 4'572/qm. Auch die Anzahl verkaufter Einheiten erhöhte sich, nämlich um 170.7% auf 111 Einheiten gegenüber 41 Einheiten im Q1 23. In EGP stieg der Nettoumsatz um 257.3% auf EGP 4.1 Milliarden, während die durchschnittlichen Verkaufspreise um 38.2% auf 179.565 EGP/qm zulegten. An der Baufront beabsichtigt El Gouna, im Jahr 2024 370 Einheiten zu liefern. Im Q1 2024 wurden 86 Einheiten ausgeliefert, und die restlichen Einheiten werden planmässig fertig.

Mit Blick auf die Hotelsparte von El Gouna haben sich Hotels trotz des schwierigen Marktumfelds, das durch geopolitische Spannungen und den saisonalen Effekt des heiligen Monats Ramadan beeinträchtigt wurde, weiterhin gut entwickelt. Der Hotelumsatz erhöhte sich um 11.5% auf CHF 18.4 Millionen, während der Gesamtumsatz in ägyptischer Währung um 34.9% höher ausfiel. Im Vergleich zum letzten Jahr stiegen die durchschnittlichen Zimmerpreise um 10.5% auf CHF 84 pro Nacht. Die Belegungsrate für Q1 2024 erreichte 63% (Q1 2023: 69%). Der Anteil ausländischer Gäste an der Gesamtbelegung der Hotels im Q1 2024 betrug 94%. Der Bau von 29 neuen Zimmern im Casa Cook El Gouna Hotel schreitet planmässig voran. Auf der Seite der kommerziellen Vermögenswerte resultierte ein Umsatzanstieg von 45.4% auf CHF 15.7 Millionen. Der Gesamtumsatz von El Gouna erhöhte sich um 8.2% auf CHF 71.3 Millionen, während er in lokaler Währung um 30.8% anstieg.

O West, Ägypten:

O West verzeichnete im Q1 2024 Immobilienverkäufe in Höhe von CHF 86.4 Millionen. Das entspricht einem Wachstum von 154.9% im Vergleich zum Q1 2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag im Q1 2024 bei CHF 1'856/m2, was einem Wachstum von 9.0% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Zahl der verkauften Einheiten erhöhe sich um 124% auf 280. In EGP hat O West einen beeindruckenden Anstieg der Netto-Immobilienverkäufe um 204.3 % auf EGP 3.4 Milliarden erzielt, wobei die durchschnittlichen Verkaufspreise um 30.0% auf EGP 72.900/qm zunahmen. Im Bereich der Entwicklung plant das Unternehmen, im Jahr 2024 mehr als 1’000 Einheiten an Kunden zu übergeben. Der Bau des O West Club schreitet voran, und er wird im Laufe des Jahres 2024 teilweise in Betrieb genommen werden, was O West einen stetigen, wiederkehrenden Einkommensstrom verschafft. In CHF erhöhte sich der Gesamtumsatz von O West um 42.9% auf CHF 30.0 Millionen, EGP waren es 72.4%.

Hawana Salalah und Jebal Sifah, Oman:

Die Destination Hawana Salalah hat den positiven Trend seit dem letzten Jahr beibehalten. Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen um 70.4% und erreichten CHF 12.1 Millionen, verglichen mit CHF 7.1 Millionen in Q1 2023. Die Anzahl der verkauften Einheiten erhöhte sich um 33.3% auf 32 verkaufte Einheiten und die durchschnittlichen Verkaufspreise der Immobilien stiegen um 5.6% auf CHF 2'316/m2. Die Hotels in Hawana Salalah waren weiterhin hervorragend ausgelastet und erreichten eine beeindruckende Belegungsrate von 92% (Q1 23: 85%). Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer erhöhte sich um 13.6% auf CHF 170 und der Bruttogewinn pro Zimmer um 15.9% auf CHF 87. Der Gesamtumsatz der Hawana Salalah Hotels stieg um 28.1% auf CHF 18.7 Millionen, während der Gesamtumsatz der Destination Hawana Salalah um 16.2% auf CHF 22.2 Millionen zunahm.

Die Immobilienverkäufe von Jebal Sifah erlebten im Q1 2024 einen beeindruckenden Aufschwung, mit einer Zunahme um 86.7% von CHF 4.5 Millionen auf CHF 8.4 Millionen. Die durchschnittlichen Verkaufspreise im Q1 2024 erreichten CHF 2'115/qm, und die Zahl der unter Vertrag genommenen Einheiten stieg im Vergleich zum Q1 2023 um 141.7% auf 29 verkaufte Einheiten. Der Gesamtumsatz in Jebel Sifah erhöhte sich um 10.3 % und lag im Q1 2024 bei CHF 8.6 Millionen.

Luštica Bay, Montenegro:

Luštica Bay hat das Jahr mit einer positiven Dynamik begonnen, sowohl in operativer als auch in finanzieller Hinsicht. Im Q1 2024 wuchs der Netto-Immobilienumsatz um 25.6% auf CHF 11.3 Millionen. In der Zwischenzeit haben wir 20 Einheiten verkauft, was einem Anstieg von 17.6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, und unser durchschnittlicher Verkaufspreis stieg auf CHF 7.160/m2, was einem Anstieg von 17.8 % gegenüber Q1 2023 entspricht. Was die Bautätigkeit anbelangt, so sind wir mit dem Bau von 270 Einheiten in den Gebieten Centrale, Marina Village und Golf Zone sehr gut vorangekommen. Die Einnahmen aus dem Immobiliengeschäft stiegen im Q1 2024 um 2.9 % auf CHF 3.6 Millionen. Im Gastgewerbe verzeichnete das Chedi Hotel, eine reine Sommerdestination, im Q1 2024 einen Umsatzanstieg von 20.0 % auf CHF 0.6 Millionen, was auf die um sechs Basispunkte auf 16 % gestiegene Auslastung zurückzuführen ist. Die Gesamteinnahmen von Luštica Bay sind um 4.4% auf CHF 4.7 Millionen gestiegen.

Makadi Heights, Ägypten:

Makadi Heights erzielte hervorragende Verkaufsergebnisse sowohl in Schweizer Franken als auch in ägyptischen Pfund. Im Q1 2024 stiegen die Immobilienverkäufe in Schweizer Franken um 118.8% und erreichten CHF 32.6 Millionen. Dieser bemerkenswerte Verkaufsanstieg ist auf die Erhöhung des durchschnittlichen Verkaufspreises um 20.1% auf CHF 1'502/m2 zurückzuführen, zusätzlich zu einem Anstieg der verkauften Einheiten um 107.7% auf 216 verkaufte Einheiten. Makadi Heights hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2024 rund 500 Einheiten auszuliefern, und es wird erwartet, dass die meisten dieser Einheiten aufgrund der beschleunigten Bauanstrengungen der Destination frühzeitig fertiggestellt werden. Der Gesamtumsatz von Makadi Heights erhöhte sich um 116.0 % und lag im Q1 2024 bei CHF 5.4 Millionen. In EGP stiegen die Einnahmen gar um 172.8% an.

Präsentation:

Der Finanzbericht und die dazugehörige Präsentation können auf der Webseite von Orascom Development, unter der Rubrik Investor Relations, eingesehen werden:

https://www.orascomdh.com/investor-relations

Telefonkonferenz heute um 15:00 CET:

Orascom Development lädt Sie zu den 3-Monatsresultaten heute, 21, Mai 2024, um 15:00 CET, zu einem Konferenzgespräch ein. CEO Omar El Hamamsy, CFO Ashraf Nessim sowie Ahmed Abou El Ella, Director Investor Relations, präsentieren die Resultate des ersten Halbjahres 2023. Anschliessend können Fragen gestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Dial-in details are as follows:

Click here for the webinar link

Event Nummer: 994 8958 8504

Event Passwort: 928564

Eine Aufnahme wird nach dem Call verfügbar sein.

Kontakt für Investoren:

Ahmed Abou El Ella

Director of Investor Relations

Tel: +20 224 61 89 61

Mobile: +20 122129 5555

Email: ir@orascomdh.com

Über Orascom Development Holding AG:

Orascom Development Holding (ODH) ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development Holding umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan zehn Destinationen: Fünf in Ägypten (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, O-West und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman , Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/.

Diese Medienmitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ODH beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte von ODH wesentlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. ODH übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

