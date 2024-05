Billig-Airline Wizz erwartet Gewinnwachstum

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Nach verlustreichen Jahren hat die Billig-Airline Wizz die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft und erwartet weitere Zuwächse.

In dem im März abgelaufenen Bilanzjahr verbuchte die Fluggesellschaft aus Ungarn erstmals nach drei Jahren einen Nettogewinn von rund 366 Millionen Euro, wie die Firma am Donnerstag mitteilte. Eine starke Sommersaison und die strikte Kostenkontrolle stimmen den Vorstand zuversichtlich, im laufenden Jahr einen Nettogewinn von 500 bis 600 Millionen Euro zu erreichen. Wizz war in Europa am härtesten von dem Triebwerks-Rückruf des Herstellers Pratt & Whitney betroffen mit 45 Airbus-Flugzeugen, die Anfang 2024 am Boden bleiben mussten und nicht alle durch Leasing-Flugzeuge ersetzt werden konnten.

(Bericht von Eva Mathews, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)