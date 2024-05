Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag mit gut behaupteter Eröffnungstendenz erwartet. Der Dax dürfte am Donnerstag unter dem Eindruck der Nvidia-Zahlen und geldpolitischer Signale der US-Notenbank Fed zunächst in seiner jüngsten Spanne bleiben. Eine Stunde vor dem Handelsstart indizierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent bei 18.698 Punkten. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei gut 18.892 Punkten sowie die runde Marke von 19.000 Zählern bleiben damit in Reichweite.

Die Fed hatte am Vorabend ein Festhalten an ihren hohen Zinsen signalisiert und eine baldige Senkung erst einmal nicht in Aussicht gestellt. Einige Vertreter der Fed zeigten sogar die Bereitschaft, die Geldpolitik - falls nötig - weiter zu straffen. Das dürfte Aktien-Anleger enttäuschen, rechnete man doch bislang im späteren Jahresverlauf mit Zinssenkungen. Im Gegensatz zur Fed wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins wohl im Juni senken, weil die Inflation sich in der Eurozone abgeschwächt hat.

Der Enttäuschung über die Fed steht am Donnerstag einmal mehr die Begeisterung über die Entwicklung von Nvidia gegenüber. Der KI-Vorzeigekonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick abermals die Erwartungen übertroffen und eine kräftige Dividendenanhebung sowie einen Aktiensplit angekündigt. Der Nvidia-Kurs stieg im nachbörslichen US-Handel erstmals über die Marke von 1.000 US-Dollar und gewann in der Spitze 7,5 Prozent an Wert. Die Analysten mehrerer Banken erhöhten ihre Kursziele auf bis zu 1320 Dollar.

Die Nvidia-Rally dürfte am Donnerstag die deutschen Halbleiterwerte wie Infineon, Aixtron oder Elmos antreiben.

Leichte Verluste an der Wall Street

An den US-Aktienbörsen haben die Anleger am Mittwoch verunsichert auf die jüngsten Zinssignale der Notenbank Fed reagiert. Die wichtigsten Indizes gaben von rekordhohem Niveau aus etwas nach. Wie aus dem Protokoll zur letzten Zinsentscheidung der Fed hervorgeht, signalisierte die Notenbank ein Festhalten an ihren hohen Zinsen und stellte keine baldige Senkung in Aussicht. Hohe Zinsen aber verteuern Kredite und können so die Konjunktur bremsen.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In den USA ging der Rekordlauf des Chipherstellers Nvidia dank des Booms rund um Künstliche Intelligenz unterdessen weiter. Die starken Zahlen sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.080 +1,20 Prozent Hang Seng 18.867 -1,71 Prozent CSI 300 3.639 -1,22 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 130,42 -0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,538 +0,16 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,435 +/- 0,00 Prozent

Devisen: Euro notiert stabil über 1,08 US-Dollar

Am Vorabend hatte der Dollar von Hinweisen auf eine anhaltend straffe US-Geldpolitik profitiert. Die Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung der Notenbank Federal Reserve enthielt keine nennenswerten Hinweise auf eine baldige Lockerung. Vielmehr können sich einige Währungshüter sogar eine noch straffere Ausrichtung vorstellen, falls dies zur Eindämmung der Inflation notwendig sein sollte.

Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf Wirtschaftsdaten. Am Vormittag veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, die die Konjunkturlage im Währungsraum beschreiben. Nachmittags stehen in den USA die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Daten vom Häusermarkt an.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0827 +0,04 Prozent USD / JPY 156,71 -0,06 Prozent EUR / JPY 169,67 -0,02 Prozent

Ölpreise geben weiter nach

In den vergangenen Tagen haben die Erdölpreise schwach tendiert. Ein Grund dafür ist der stärkere Dollar, der den Rohstoff für Interessenten außerhalb des Dollarraums wechselkursbedingt verteuert und auf der Nachfrage lastet.

Hintergrund für den festen Dollar ist vor allem die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, die gegenwärtig keine Signale für eine Lockerung ihrer Geldpolitik aussendet. Auch die Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung erhielt am Mittwochabend keine nennenswerten Hinweise darauf.

Im Vergleich zum Jahresstart liegen die Erdölpreise immer noch in der Gewinnzone. Für Unterstützung sorgt vor allem das knappe Angebot großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland, woran sich vorerst nichts ändern dürfte. Der große Förderverbund Opec+ berät Anfang Juni über seine Linie.

Sorte Kurs Veränderung Brent 81,45 USD -0,45 USD WTI 77,03 USD -0,54 USD

