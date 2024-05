Deutsche Bank - Ex-Postbank-Chef Strauß 54-jährig gestorben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der frühere Deutsche-Bank-Vorstand und ehemalige Postbank-Chef Frank Strauß ist tot.

Er sei im Alter von 54 Jahren in der vergangenen Woche gestorben, teilte die Deutsche Bank am Sonntag mit. Strauß war von 2012 an sechs Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Konzerntochter Postbank und von 2017 an zwei Jahre Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank. Zuvor hatte er in verschiedenen Führungspositionen bei der Deutschen Bank und der damaligen Tochter Deutsche Bank 24 gearbeitet. Strauß war auch als Profi-Eishockeyspieler bekannt geworden.

"In fast 30 Jahren bei der Deutschen Bank und der Postbank hat er sich große Verdienste erworben, insbesondere um unser Privatkundengeschäft", erklärte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. "Der viel zu frühe Tod von Frank Strauß erfüllt mich ebenso wie viele Kolleginnen und Kollegen bei der Deutschen Bank mit Bestürzung und tiefer Trauer."

