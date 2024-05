Aktien Frankfurt: Dax nähert sich dem Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Dienstag seinem Rekordhoch von Mitte Mai weiter genähert. Der deutsche Leitindex kam am Vormittag bis auf rund 37 Punkte an den jüngsten Rekord bei 18 892 Punkten heran. Am Mittag lag er bei 18 819 Punkten noch 0,2 Prozent im Plus.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann derweil 0,5 Prozent auf 27 415 Punkte, während sich der EuroStoxx 50 , das Leitbarometer der Eurozone, kaum bewegte.

Im Einklang mit der Branchenentwicklung an Europas Börsen waren vor allem Immobilien- und Autowerte gesucht. Im Dax enteilten VW mit fast drei Prozent Kursplus ihrer Konkurrenz und erreichten das höchste Niveau seit Mitte April. Vonovia gewannen gut zwei Prozent.

Den Papieren von Symrise ging derweil im Laufe des Vormittags etwas der Schwung aus, für den im frühen Handel eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank gesorgt hatte. Analystin Virginie Boucher-Ferte war mit einem positiven Eindruck aus dem Treffen von Anlegern mit dem Finanzchef des Aromenherstellers gekommen. Alles laufe in die richtige Richtung, so die Expertin. Symrise kosteten am Mittag immerhin noch 1,8 Prozent mehr als tags zuvor - nach einem Plus von 3,7 Prozent in der Spitze.

Dagegen bauten Redcare Pharmacy die jüngste Erholung im MDax kontinuierlich aus. Analyst Martin Comtesse von der Investmentbank sieht den Rückschlag, der die Papiere der Onlineapotheke vom Jahreshoch im April bis vor einer Woche um 37 Prozent nach unten rauschen ließ, als Kaufchance. Der Experte schaut sich künftig regelmäßig App-Download- und Nutzerzahlen an, als wichtige Indikatoren für das Schlüsselthema E-Rezept./ag/jha/