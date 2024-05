EQS-News: Die PWO AG setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort

EQS-News: PWO AG / Schlagwort(e): Expansion/Strategische Unternehmensentscheidung

Die PWO AG setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort



28.05.2024 / 16:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

Die PWO AG setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort

Carlo Lazzarini (CEO): „Die Dynamik der PWO-Gruppe ist intakt: Mit unserem neuen Standort in Serbien stärken wir einmal mehr unsere Marktposition."

Feierliche Grundsteinlegung für einen neuen Entwicklungs- und Produktionsstandort

Anlauf der ersten Serienproduktionen für Ende 2025 geplant

Bereits mehrere Serienaufträge für den neuen Standort gewonnen

Oberkirch, 28. Mai 2024 – Die PWO-Gruppe feierte heute in Anwesenheit des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić, der deutschen Botschafterin Frau Konrad und des Bürgermeisters der zentralserbischen Stadt Čačak, Milun Todorović, die Grundsteinlegung ihres neuen Entwicklungs- und Produktionsstandorts, der mit dem in Serbien 2023 übernommenen Werkzeugbau einen Technologie-Verbund bilden wird.

Bereits Ende 2025 sollen die ersten hier gefertigten Komponenten und Systeme aus diesem mittlerweile 10. Standort der PWO-Gruppe an Kunden geliefert werden.

Für Carlo Lazzarini, CEO der PWO-Gruppe, ist Serbien ein Gewinner der laufenden Neuordnung der europäischen Mobilitätsindustrie. „Wir sind von diesem Standort überzeugt, so wie eine Reihe unserer Kunden ebenso überzeugt ist, die hier bereits seit einigen Jahren entwickeln und produzieren.“

Zahlreiche renommierte europäische und internationale Unternehmen, auch aus der Mobilitätsindustrie, haben in Serbien in den vergangenen Jahren Entwicklungs- und Produktionsstandorte aufgebaut. Allein bei deutschen Unternehmen sind hier derzeit bereits viele Tausend Mitarbeitende beschäftigt. Während anfangs vor allem arbeitsintensive Produktionsschritte nach Serbien verlagert wurden, zeigt sich nun, dass die Unternehmen zusätzlich zur Produktion immer häufiger Teile ihrer Forschung und Entwicklung in Serbien ansiedeln. Damit wird das Land künftig auch eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Mobilität der Zukunft übernehmen.

Das Anfragevolumen aus Osteuropa, das PWO regelmäßig erhält, steigt ständig. Unsere Standorte in der Tschechischen Republik können dieses Volumen – trotz Nutzung noch vorhandener Ausbaumöglichkeiten – künftig nicht mehr in entsprechendem Umfang bedienen. Daher benötigten wir einen weiteren Standort in Osteuropa.

Auf dem 100.000 Quadratmeter großen Grundstück in Čačak, das wir im vergangenen Jahr gekauft hatten, sollen in den nächsten Jahren mehr als 500 attraktive Arbeitsplätze geschaffen werden. Als weltweit tätige Gruppe können wir unseren künftigen Mitarbeitenden zusätzlich internationale Perspektiven für ihre persönliche und berufliche Entwicklung bieten.

Auch wollen wir die Entwicklung der Stadt Čačak fördern, indem wir unter anderem Partnerschaften mit lokalen Schulen und Fachhochschulen und die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen und Zulieferern anstreben.

Und selbstverständlich soll dieser neue Standort der PWO-Gruppe von Anfang an mit einem möglichst kleinen CO2-Fußabdruck arbeiten.



PWO AG

Der Vorstand

Kontakt:

Charlotte Frenzel

Investor Relations & Corporate Communications

T. +49 179 / 6904 237

M. charlotte.frenzel.ext.ma@pwo-group.com

PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions

2.000 PRODUKTLÖSUNGEN | 3.000 MITARBEITENDE | 9 STANDORTE | ÜBER 100 JAHRE ERFAHRUNG

Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig positioniert ist.

Mit unserer Kompetenz im klimafreundlichen Leichtbau sind wir Technologieführer und verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Machbaren. Den Herausforderungen unserer Zeit begegnen wir mit innovativen und nachhaltigen Konzepten. Vor allem wollen wir die darin liegenden Chancen ergreifen.

So bieten wir als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene unseren Mitarbeitenden ein sinnstiftendes Umfeld für das Verwirklichen ihrer persönlichen Perspektiven. Eine transparente und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses.

Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.

28.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: PWO AG Industriestraße 8 77704 Oberkirch Deutschland Telefon: +49 (0)7802 84-844 Fax: +49 (0)7802 84-789 E-Mail: ir@pwo-group.com Internet: www.pwo-group.com ISIN: DE0006968001 WKN: 696800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1912919

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1912919 28.05.2024 CET/CEST