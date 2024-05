Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.05.2024 Kursziel: 148,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Marcus Silbe (CEFA) Q1 Zahlen überzeugen, Run Rate lässt Guidance konservativ aussehen Gestern hat CEWE seine Q1 Zahlen veröffentlicht und konnte mit einem guten Start in das neue Jahr 2024 überzeugen. Der Konzernumsatz in Q1 konnte auf 165,7 Mio. EUR verbessert werden, ein Plus von 6,6% yoy. Das Konzern-EBIT lag bei 8,1 Mio. EUR und somit rund 3 Mio. EUR über dem Vorjahr (Q1/23: 5,2 Mio. EUR), während das EBT von 5,1 Mio. EUR im Vorjahr auf 8,7 Mio. EUR zulegte, was einem jährlichen Zuwachs von 71,4% entspricht. Die Entwicklung lässt sich auf organisches Wachstum, vor allem im Bereich des Fotofinishing, zurückführen. Segmentperformance insgesamt positiv einzuschätzen: Fotofinishing: Sowohl der Umsatz als auch die absolute Anzahl an Fotos konnten um 9,1% yoy respektive 0,5% yoy gesteigert werden. Dementsprechend erhöhte sich damit der Umsatz je Foto um mehr als 8% yoy und führte zu einem Segmentumsatz von 137,6 Mio EUR. Zusätzlich konnte auch das Segment-EBIT um 46% yoy auf 7,5 Mio. EUR gesteigert werden und trug im Wesentlichen zu dem deutlich verbesserten Quartalsergebnis bei. Einzelhandel: Der Umsatz ging leicht um 1,5% yoy auf 6,6 Mio. EUR zurück. Da der Anteil am Konzernumsatz weniger als 5% beträgt, kann dies durch das starke Q1 im Fotofinishing mehr als ausgeglichen werden. Das Segment-EBIT blieb zwar stabil, jedoch leicht defizitär bei -0,1 Mio. EUR. Kommerzieller Online-Druck: Der Umsatz verringerte sich im Vergleich zum Vorjahres-Quartal um 4,9% auf 21,4 Mio. EUR . Dagegen konnte das Segment-EBIT um 94,5% auf 0,8 Mio. EUR gesteigert werden. Guidance für 2024 wurde bestätigt: Vor dem Hintergrund, dass die Performance in Q1 zwar stark ausfiel, aber Q4 weiterhin der größte Ergebnisbringer bleibt, ist es nachvollziehbar, dass das Management die Guidance zunächst nur bestätigt hat. Der Umsatz wird weiterhin innerhalb der Range 770 - 820 Mio. EUR erwartet und das EBIT sollte ein Ergebnis zwischen 77 und 87 Mio. EUR erreichen. Sollte sich der Umsatz pro Quartal in 2024e ähnlich entwickeln wie in 2023, so könnte der Gesamtjahresumsatz auf 828 Mio. EUR ansteigen (in 2023 trug der Umsatz in Q1 knapp 20% zum Gesamtjahr 2023 bei). Es besteht u.E. damit durchaus Potential für eine positive Überraschung in Bezug auf eine Anhebung der Guidance in 2024, sollte die Entwicklung mindestens so gut verlaufen wie in 2023. Dennoch ist es mit der vorgenannten Begründung nachvollziehbar, dass das Management konservativ agiert und die Guidance beibehält. Da wir uns mit unseren Prognosen derzeit am oberen Ende der Guidance bewegen, behalten wir unsere Schätzungen bei und lassen unser Modell unverändert. Unsere Prognosen sehen den Konzern-Umsatz in 2024e bei 813 Mio. EUR. Ergebnisseitig erwarten wir weiterhin ein EBIT von 87,4 Mio. EUR, welches knapp oberhalb der Guidance-Range liegt. Fazit: Der Analystenwechsel von Nils Scharwächter auf Marcus Silbe ändert nichts an unserer 'bullishen' Einschätzung hinsichtlich der bisherigen positiven Entwicklung von CEWE. Wir halten CEWE auf den derzeitigen Trading-Multiples für unterbewertet und bekräftigen unser Rating 'Kaufen' mit einem Kursziel von 148,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 