Ausserordentliche Generalversammlung stimmt Fusion mit SenioResidenz AG mit überwältigender Mehrheit von über 96% zu; Dekotierung der SenioResidenz AG von BX Swiss per 17. Juni 2024

An der heutigen, ausserordentlichen Generalversammlung der Novavest Real Estate AG («Novavest») stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft der Fusion und dem Fusionsvertrag vom 17. April 2024 sowie allen weiteren Anträgen mit überwältigender Mehrheit von jeweils über 96% (Wahlen über 99%) zu. Mit der Fusion entsteht ein starkes, gemeinsames Immobilienportfolio mit einem Marktwert von über CHF 1 Milliarde und einem kombinierten Wohnanteil der Soll-Mietzinsen von 59% (pro-forma 2023 Basis).



Annahme aller Anträge des Verwaltungsrats

Nach der gestrigen ausserordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG stimmte heute auch die ausserordentliche Generalversammlung der Novavest Real Estate AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Insgesamt waren 36.6% der ausstehenden Aktienstimmen an der ausserordentlichen Generalversammlung der Novavest vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 485’917 Aktienstimmen. 2'334’957 Aktienstimmen wurden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Die Fusion der Novavest Real Estate AG (als übernehmende Gesellschaft) und der SenioResidenz AG (als übertragende Gesellschaft) inklusive dem Fusionsvertrag wurden genehmigt.

Der beantragten ordentlichen Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 52'904'647.25, durch die Schaffung von 2'325'479 neuen Novavest-Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 22.75, wurde ebenfalls zugestimmt. Diese neuen Aktien werden zum Umtausch der bisherigen Namenaktien der SenioResidenz AG verwendet. Beim Umtausch erhalten SenioResidenz-Aktionäre pro gehaltener SenioResidenz-Aktie 0.91 Novavest-Namenaktien. Allfällige beim Umtausch entstehende Fraktionen werden in bar abgegolten.

Die Generalversammlung beschloss des Weiteren die Schaffung eines bedingten Kapitals im Umfang von CHF 3'048'545.50 durch Ausgabe von 134'002 neu zu liberierenden Novavest-Namenaktien mit Nennwert von je CHF 22.75. Dieses bedingte Kapital ist für die Umwandlung der im Zuge der Absorptionsfusion der SenioResidenz durch die Novavest übernommenen 3.50% p.a. Pflichtwandelanleihe 2024 im Gesamtbetrag von CHF 6'091'000 bestimmt.

Die neuen Namenaktien aus der ordentlichen Kapitalerhöhung und aus dem bedingten Kapital sollen per 17. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert werden. Sie sind erstmals für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr vollumfänglich dividendenberechtigt.

Die ausserordentliche Generalversammlung stimmte zudem einer Erneuerung des Kapitalbands der Novavest entsprechend dem Antrag des Verwaltungsrats zu.

In den Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG wurden neu Thomas Sojak und Dr. Claudia Suter in Einzelwahlen gewählt. Thomas Sojak wurde sodann als neuer Präsident des Verwaltungsrats und Claudia Suter als neues Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt. Alle Wahlen erfolgen auf das Datum des Vollzugs der Fusion, der auf den 14. Juni 2024 vorgesehen ist. Per Vollzugsdatum werden die folgenden aktuell amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats von ihren Ämtern zurücktreten: Gian Reto Lazzarini, Verwaltungsratspräsident, und Dr. Markus Neff, Mitglied des Verwaltungsrats und des Vergütungsausschusses der Novavest Real Estate AG; Arthur Ruckstuhl, Vizepräsident des Verwaltungsrats, Nathalie Bourquenoud, Mitglied des Verwaltungsrats und Patrick Niggli, Mitglied des Verwaltungsrats der SenioResidenz AG.

Nach der heutigen Zustimmung der ausserordentlichen Generalversammlung der Novavest Real Estate AG werden sämtliche 2'555'472 Namenaktien der SenioResidenz AG in Novavest-Namenaktien umgetauscht und voraussichtlich per Montag, 17. Juni 2024, von der BX Swiss dekotiert. Der letzte Handelstag der SenioResidenz-Namenaktien an der BX Swiss ist voraussichtlich der Freitag, 14. Juni 2024.

Thomas Sojak, zukünftiger Verwaltungsratspräsident der fusionierten Gesellschaft, sagt: «Wir freuen uns sehr über die Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre zu unserem neuen Unternehmen, fokussiert auf Wohnen für Jung und Alt. Als zukünftiger Verwaltungsratspräsident der neuen Novavest Real Estate AG danke ich allen Aktionärinnen und Aktionären beider Gesellschaften für ihr Vertrauen und die grosse Unterstützung. Gleichzeitig danke ich auch meinen Verwaltungsratskolleginnen und -kollegen Gian Reto Lazzarini, Markus Neff, Arthur Ruckstuhl, Nathalie Bourquenoud und Patrick Niggli, für deren Engagement, strategische Weitsicht und Arbeit in der Entwicklung der beiden Gesellschaften in den vergangenen Jahren.»

Indikativer Zeitplan der nächsten Schritte in der Fusion 14. Juni 2024 Rechtlicher Vollzug der Fusion Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister Letzter Handelstag der SenioResidenz AG an der BX Swiss 17. Juni 2024 Publikation Prospekt Erster Handelstag der neuen Namenaktien der Novavest Real Estate AG an der SIX Swiss Exchange

Unterlagen zur Fusion finden sich auf den Websites der Unternehmen unter:

www.novavest.ch – Link Investor Relations – Fusionsunterlagen. Direktlink

www.senio.ch – Link Investor Relations – Fusionsunterlagen. Direktlink

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der beiden ausserordentlichen Generalversammlungen finden sich auf den Websites der Unternehmen unter:

www.novavest.ch – Link Investor Relations – Generalversammlungen. Direktlink

www.senio.ch – Link Investor Relations – Generalversammlungen. Direktlink