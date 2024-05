Der Dax dürfte sein Rekordhoch am Mittwoch zunächst wieder etwas aus den Augen verlieren. Eine Stunde vor dem Handelsstart indizierte der X-Dax den deutschen Leitindex 0,4 Prozent tiefer auf 18.605 Punkte.

Tags zuvor war der Dax bis auf 37 Punkte an seinen bisherigen Höchststand bei 18.892 Punkten von Mitte Mai herangelaufen. Nun rückt eher wieder das Korrekturtief der Vorwoche bei 18.515 Punkten in den Fokus. Knapp darüber kommt ihm noch die 21-Tage-Linie als mögliche technische Unterstützung entgegen.

Auch der Blick auf die Agenda spricht für weitere Zurückhaltung der Anleger. Denn aus Deutschland werden am Nachmittag die vorläufigen Verbraucherpreisdaten für den Mai veröffentlicht - erste Zahlen aus den Bundesländern kommen dabei schon am Morgen. Die Inflationsdaten sind auch wichtig für die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Erwartet wird im Juni eine erste Senkung der Leitzinsen, der weitere geldpolitische Kurs ist aber offen.

Wall Street: Dow Jones schwächelt

Nach dem verlängerten Feiertagswochenende haben die schon zuletzt uneinheitlichen US-Börsen auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Leitindex Dow Jones schloss 0,55 Prozent tiefer, während der S&P 500 und der Nasdaq 100 im Plus aus dem Handel gingen. Im bisherigen Jahresverlauf hinkt der Dow Jones den beiden anderen Indizes hinterher. Der Fokus der Anleger gilt weiterhin der US-Geldpolitik.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 38.648 -0,53 Prozent Hang Seng 18.519 -1,60 Prozent CSI 300 3.616 +0,21 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 129,47 -0,15 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,5995 +0,41 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,5660 +0,55 Prozent

Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

Zur Wochenmitte dürften zunächst Konjunkturdaten aus der Eurozone den Ton angeben. Neben Zahlen zur Verbraucherstimmung aus Deutschland, Frankreich und Italien werden Geld- und Kreditdaten aus dem Währungsraum sowie Inflationsdaten aus Deutschland erwartet. In den USA veröffentlicht die Zentralbank Federal Reserve am Abend ihren Konjunkturbericht Beige Book.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0848 -0,08 Prozent USD / JPY 157,24 +0,03 Prozent EUR / JPY 170,57 -0,04 Prozent

Ölpreise legen weiter zu

Europäisches Erdöl kostet derzeit so viel wie letztmalig Anfang Mai. Ein Grund für die Preissteigerungen sind die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten wegen des Gaza-Kriegs. Im Roten Meer ist unlängst ein weiteres Schiff angegriffen worden, was das hohe Risiko des Rohöltransports über den wichtigen Seeweg untermauert. Viele Transportunternehmen meiden deshalb seit längerem die bedeutende Route.

Ungeachtet der jüngsten Aufschläge bewegen sich die Ölpreise seit Wochen in einer engen Handelsspanne. Entscheidende Impulse waren zuletzt Mangelware. Einem knappen Angebot seitens großer Förderländer steht eine konjunkturbedingt zurückhaltende Nachfrage gegenüber, die zuletzt aber etwas anzog.

Sorte Kurs Veränderung Brent 84,42 USD +0,20 USD WTI 80,12 USD +0,29 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 48 (46) EUR - 'BUY'

- BERENBERG STARTET SÜSS MICROTEC MIT 'BUY' - ZIEL 71 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 7,20 (4,90) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 6,70 (6,40) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RENK AUF 27,60 (25,70) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 8 (6) EUR - 'BUY'

- RBC SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP NUCERA AUF 20 (21) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR EON AUF 13,25 (12,75) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- JEFFERIES SENKT AMERICAN AIRLINES AUF 'HOLD' (BUY)

- JEFFERIES HEBT UNITED AIRLINES AUF 'BUY' - ZIEL 65 USD

- BERENBERG HEBT ON THE BEACH GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 180 PENCE

- BERENBERG SENKT MOBICO GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 66 (100) PENCE

- GOLDMAN HEBT RENAULT AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 70 (51) EUR

- GOLDMAN NIMMT AGEAS MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 52,50 EUR

- HSBC HEBT SWISS RE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 135 (127) CHF

- HSBC HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 90 (73) EUR - 'BUY'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR ING AUF 17 (13) EUR - 'HOLD'

- MORGAN STANLEY NIMMT SCHNEIDER ELECTRIC MIT 'EQUAL-WEIGHT' WIEDER AUF

- UBS SENKT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1115 (1240) PENCE - 'BUY'

Termine Unternehmen

06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen (8.30 h Pk, 11.00 h Analystenkonferenz)

07:30 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Capital Markets Day

10:00 DEU: Volkswagen AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Qbeyond, Hauptversammlung

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung, Bochum

10:45 DEU: Gesco, Hauptversammlung, Essen

10:30 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk, Hamburg

10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung, Ritterhude

11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung, Wolfsburg

13:00 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen

15:45 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung

16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung

17:00 USA: Chevron, Hauptversammlung

19:00 USA: Meta, Hauptversammlung

22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen

22:05 USA: Salesforce, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 6/24

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/24

09:00 AUT: Erzeugerpreise 4/24

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz4/24

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/24

10:00 EU: Geldmenge M3 4/24

14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/24 (vorläufig)

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/24

20:00 USA: Fed Beige Book

Redaktion onvista/dpa-AFX