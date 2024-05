EQS-PVR: MorphoSys AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Auslöser für die Meldung war der erfolgreiche Abschluss der ersten Andienungsphase der MorphoSys AG durch die Novartis BidCo AG, was zu einer Veräußerung von Kundenwertpapieren führte, über die Morgan Stanley & Co. International plc und Morgan Stanley & Co. LLC ein Nutzungsrecht hatten und zusätzlich eine Veräußerung von Aktien mit Stimmrecht.