DAX® - Q2: (Bisher) außer Spesen nichts gewesen

Der DAX® notiert wieder auf dem Niveau vom Quartalsbeginn. Mit anderen Worten: Bisher ist die Wertentwicklung im 2. Quartal ein Nullsummenspiel. Charttechnisch lässt der jüngste Schwächeanfall die horizontalen Unterstützungen bei gut 18.500 Punkten wackeln. Zur Erinnerung: Hier fällt das alte Rekordhoch (18.567 Punkte) mit dem Tief vom 24. Mai (18.516 Punkte) sowie der 200-Stunden-Linie (akt. bei 18.542 Punkten) zusammen. Ein endgültiger Bruch dieser Schlüsselzone würde die jüngste Schiebezone in eine kurzfristige Toppbildung mit einem kalkulatorischen Abschlagspotenzial von 350 Punkten umschlagen lassen. Passend dazu hat der MACD gerade ein neues Ausstiegssignal generiert, während beim RSI eine negative Divergenz hervorsticht. In diesem Umfeld markiert die 50-Tages-Linie (akt. bei 18.304 Punkten) die nächste wichtige Haltemarke. Zum Abschluss noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeigt eine gewisse Abkühlung. Die Bullen (39 % vs 47 % in der Vorwoche) sind allerdings mehrheitlich in das neutrale Lager abgewandert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.