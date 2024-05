GNW-Adhoc: Novotech unterzeichnet strategische Absichtserklärung mit Hong Kong-Shenzhen Innovation and Technology Park Limited (HSITPL)

^HONG KONG, May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech (https://cronovotech.com/3yFTFnp), das globale klinische Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) mit umfassendem Service, das mit Biotech-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen, hat heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem Hong Kong-Shenzhen Innovation and Technology Park Limited (HSITPL) bekanntgegeben. Die Absichtserklärung zielt darauf ab, die Unterstützung für die klinische Entwicklung von Biotechnologieunternehmen und anderen Unternehmen der Gemeinschaft innerhalb des neuen, rund 87 Hektar großen Hong Kong-Shenzhen Innovation and Technology Park zu verbessern. Novotech war eines von 14 internationalen Unternehmen, die von rund 60 Partnern aus neun Ländern zur Zusammenarbeit mit HSITPL eingeladen wurden. Chris Chong, Senior Director Clinical Services Novotech Hong Kong Operations (https://cronovotech.com/4bAmKzp), der an der Eröffnungsfeier von HSITPL teilnahm, sagte, dass Novotech sich geehrt fühle, als Partner von HSITPL ausgewählt worden zu sein. ?Der Park ist ein innovatives Technologiezentrum, das das Wachstum aufstrebender Unternehmen fördern und einen wichtigen Beitrag zur regionalen und globalen Wirtschaft leisten soll. Novotech geht eine Partnerschaft mit HSITPL ein, um die Biotech-Unternehmen des Parks dabei zu unterstützen, ihre klinischen Entwicklungsprogramme in allen Phasen voranzutreiben." Im Rahmen der besprochenen Zusammenarbeit beabsichtigt Novotech, den Unternehmen des Parks Beratungsdienste anzubieten und sein Fachwissen zu nutzen, um die Entwicklung klinischer Studien für Biotech-Unternehmen im Park zu beschleunigen. HSITPL beabsichtigt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Novotech (https://cronovotech.com/4bAmKzp), um die Gemeinschaftsunternehmen im Park in ihrer Entwicklung und ihrem Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig Novotech bei der Einrichtung von Forschungs- und Entwicklungszentren im Park zu helfen. In der Ankündigung der Regierung heißt es: ?In Anwesenheit des Chief Executive, John Lee, des amtierenden Finanzministers, Michael Wong, und des Ministers für Innovation, Technologie und Industrie, Professor Sun Dong, unterzeichneten Vertreter von rund 60 Unternehmen bei der Eröffnungszeremonie die Absichtserklärungen mit dem Chief Executive Officer von HSITPL, Vincent Ma, um offiziell Partner des HSITP zu werden, was einen wichtigen Meilenstein für den Beginn der Betriebsphase des Parks darstellt. 'Aufgrund seiner strategischen Lage wird der Park Teil der Kooperationszone für Wissenschaft und Technologie zwischen Shenzhen und Hongkong sein und sich zu einem Schlüsselbereich für die Entwicklung von I&T (Innovation und Technologie) entwickeln, der über unsere Grenzen zum Festland hinausgeht. Der Park nähert sich rasch der Betriebsphase und wird sich in die nationale Entwicklung einfügen und diese vorantreiben. Hongkong wird weiterhin mit Shenzhen zusammenarbeiten, um verschiedene innovative und grenzüberschreitende Unterstützungsmaßnahmen zum Nutzen unserer Partner im Park und darüber hinaus zu erarbeiten', so Herr Lee. Professor Sun dazu: 'Von den I&T-Unternehmen, die heute Absichtserklärungen über ihre Partnerschaft mit HSITPL unterzeichnen werden, kommt etwa ein Viertel aus dem Ausland, und 24 Unternehmen sind neu in Hongkong oder wollen ihr Geschäft ausbauen. Das vielfältige Portfolio der Partnerunternehmen unterstreicht den einzigartigen Vorteil Hongkongs als internationale Stadt und ist ein großer Vertrauensbeweis für die Entwicklung des HSITP und der I&T-Branche in Hongkong.' 'Um das Ziel zu erreichen, ein internationales I&T-Zentrum zu werden, ist die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Regierung, Industrie, Wissenschaft, Forschung und Investitionen von größter Bedeutung. Der heutige Festakt steht für die gemeinsamen Anstrengungen zur Verwirklichung unserer gemeinsamen Vision.' Die Kooperationszone, die aus dem 87 Hektar großen Hongkong-Park (d. h. HSITP) und dem 300 Hektar großen Shenzhen-Park besteht, ist eine der wichtigsten Kooperationsplattformen zwischen Guangdong, Hongkong und Macao im Rahmen des 14. Fünfjahresplans. Der HSITP wird in zwei Phasen von West nach Ost entwickelt. Der Chief Executive schlug in seiner Grundsatzrede im Jahr 2022 vor, die beschleunigte Entwicklung des HSITP zu prüfen und seine Funktion zu verbessern. Nach Abschluss der Planungsphase hat die erste Phase des HSITP eine Gesamtfläche von bis zu 1 Million Quadratmetern und umfasst verschiedene Cluster, um ein vielfältiges I&T-Ökosystem mit unterschiedlichen Branchenthemen zu schaffen, darunter Lebens- und Gesundheitstechnologie, künstliche Intelligenz, fortschrittliche Fertigung sowie Industrie, akademische und Forschungsbereiche. Die ersten drei Gebäude der ersten Serie werden ab Ende 2024 schrittweise fertiggestellt. Die Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong wird den Bau des HSITP sowie die Bemühungen von HSITPL um die Förderung der einschlägigen Leasing- und Investitionsaktivitäten weiterhin unterstützen, um gemeinsam mit Shenzhen die Vorteile des Prinzips ?eine Zone, zwei Parks" nach dem Grundsatz ?ein Land, zwei Systeme" in der Kooperationszone zu fördern." Über Novotech Novotech-CRO.com (https://cronovotech.com/3yFTFnp) Novotech wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiges klinisches Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit umfassendem Serviceangebot, das sich auf die Zusammenarbeit mit Biotech-Unternehmen konzentriert, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen. Novotech ist für seine branchenführenden Beiträge anerkannt und hat zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter den CRO Leadership Award 2023, den Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 und den Asia- Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award seit 2006. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratung bei der Arzneimittelentwicklung, Fachwissen über Zulassungsfragen und Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Mit einer Präsenz an 34 Standorten und einem engagierten Team von mehr als 3.000 Fachleuten weltweit ist Novotech ein vertrauenswürdiger strategischer End-to-End-Partner der Wahl. Um weitere Informationen zu erhalten oder mit einem Experten aus unserem Team zu sprechen, besuchen Sie Novotech-CRO.com (https://cronovotech.com/3yFTFnp). °