IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont gibt die Ergebnisse der 1. Hälfte des Geschäftsjahres 2024 bekannt

Finanzielle Höhepunkte der 1. Jahreshälfte

- Wachstum des Abonnementumsatzes von 2 % auf 4,9 Mio. $ gegenüber dem Vorjahr

- Abonnementumsatz macht nun 62 % des gesamten Umsatzes aus

- Gesamter Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 15 % auf 8,0 Mio. $ zurückgegangen

- Gesamte wiederkehrende Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 4 % auf 78 % verbessert

- Bruttogewinn von 3,9 Mio. $ mit Margen von 49 %

- Gemeldetes und normalisiertes EBITDA von (1,0 Mio. $) bzw. (0,6 Mio. $)

- Gemeldeter und normalisierter Nettogewinn nach Steuern von (1,7 Mio. $) bzw. (1,4 Mio. $)

- Barbestand am Ende des Geschäftsjahres in Höhe von 1,4 Mio. $ und keine langfristigen Schulden

Betriebliche Bekanntgaben in 1. Jahreshälfte

- Aspermont gründet Kreativagentur Nexus

- Aspermont geht Partnerschaft mit Rick Rule ein

- Website-Upgrades über alle Medienplattformen

Alex Kent, MD von Aspermont, sagte:

Im Geschäftsjahr 2023 haben wir bedeutsame Investitionsinitiativen ins Leben gerufen, unsere Führungsteams verstärkt und sowohl unsere Betriebskapazitäten als auch unsere technologische Führungsposition verbessert. Im Geschäftsjahr 2024 besteht unser primäres Ziel darin, aus diesen Fortschritten Kapital zu schlagen, die Profitabilität zu steigern und ein solides zweistelliges Wachstum der Abonnementumsätze zu verzeichnen. Wir priorisieren die Qualität unseres Umsatzes gegenüber dem Volumen und bleiben unserem Engagement für die Produktentwicklung treu, insbesondere in den Bereichen Daten und Intelligenz. Dieses Jahr ist der Stärkung unserer organischen Wachstumsbasis gewidmet, um ein langfristiges Wachstum zu unterstützen.

Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2024 stellte uns zweifelsohne vor einige Herausforderungen. Der Tod unseres Chairmans und Founders Andrew Kent im September war ein schwerer emotionaler und wirtschaftlicher Schlag, den wir nun überwinden müssen. Die Liquidation unseres Blu Horseshoe-Geschäfts am Ende des ersten Quartals war enttäuschend. Die ungünstigen konjunkturellen Bedingungen im Bereich der Bergbaufinanzierung waren schlimmer als erwartet und einige vorübergehende Personalengpässe in unserem Abonnementteam haben unsere Betriebseffizienz und unsere Wachstumsdynamik in der ersten Jahreshälfte beeinträchtigt.

Doch nach acht Jahren der Umstrukturierung ist Aspermont nun widerstandsfähig und in der Lage, Rückschläge zu verkraften. Wir sind schuldenfrei, verfügen über umfassende Barreserven und solide Fundamentaldaten und angesichts eines erfahrenen Managementteams, das an Herausforderungen gewöhnt ist, befindet sich Aspermont in einer günstigen Position, um ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Abgesehen von den genannten Zahlen war unsere erste Jahreshälfte 2024 eine Aufbauphase, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Produkte und der Verbesserung der Produktqualität lag. Wir haben alle Marken erfolgreich auf die neue V5-Plattform migriert, was die Einbindung des Publikums und die Entwicklung verbessert hat. Darüber hinaus haben wir unser Inhaltsangebot verbessert und erfolgreich neue Führungskräfte in den Bereichen Redaktion, Forschung und Daten eingestellt, um das Wertangebot unserer Marken zu stärken.

Unsere Produktion von Content verbessert sich auf allen Ebenen und das Publikum reagiert positiv auf diese Verbesserungen. Diese Fortschritte stellen die Grundlage für ein nachhaltiges organisches Umsatzwachstum dar und wir gehen davon aus, dass wir unsere Wachstumsphase von 33 aufeinanderfolgenden Quartalen fortsetzen werden - mit einem gesteigerten Abonnementwachstum in der zweiten Jahreshälfte. Mit neuen Daten- und Intelligenzprodukten, die im vierten Quartal auf den Markt kommen sollen, rechnen wir mit einer weiteren Steigerung unserer Wachstumsdynamik.

In der ersten Jahreshälfte haben wir Nexus, unsere umfirmierte Marketingagentur, ins Leben gerufen, um den Erfolg unseres mehrjährigen Pilotprogramms zu festigen. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 rechnen wir mit einem starken Wachstum bei Nexus sowie mit einer anhaltenden Dynamik bei Datendienstleistungen. Bei den Live-Events erwarten wir ein zweites erfolgreiches Jahr für Future of Mining (Perth) und freuen uns auf die Einführung von Future of Mining (Asia) im Rahmen einer Partnerschaft mit der Regierung von Singapur und der Singapore Stock Exchange im September 2024.

Unsere Partnerschaft mit Rick Rule, einem renommierten Aktionär, für unsere Veranstaltungsreihe zur Bergbaufinanzierung, insbesondere die Mining Journal Select London im Juli, hat für positive Publicity gesorgt und gleichzeitig wertvolles Wissenskapital eingebracht.

Alles in allem war unsere erste Jahreshälfte eine Aufbauphase und ich freue mich über mehrere neue Innovationsstufen bei Aspermont. Die Tatsache, dass wir großartige Menschen in unserem Board haben, die unsere Strategie unterstützen, stimmt uns zuversichtlich. In der zweiten Jahreshälfte werden wir unser Hauptaugenmerk auf eine ausgewogene Profitabilität richten, während wir einen Barbestand aufbauen, um ein Managementteam zu unterstützen, das unser langfristiges Wachstum vorantreibt.

