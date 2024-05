Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute geht es um den Dividenden-REIT Realty Income. Der Chart ist in einem Abwärts-Trendgefangen, zum Teil aufgrund der ansteigenden und dann hohen Zinssätze in den USA. Jetzt wendet sich das Blatt. Es ist absehbar, dass die Zinsen demnächst runter kommen. Was das für Investoren bedeutet, darum geht es im heutigen Video.